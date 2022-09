Sechs Wochen Spiel, Sport und Spaß

Ailingen blickt auf gelungene Ferienspiele zurück. Sechs Wochen voller Spaß, Kreativität und Aktion haben denKindern viel Freude gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Friedrichshafen.

Gleich am ersten Ferientag starteten die Ferienspiele mit einem kreativen Event im Bürgersaal des Rathauses, bei welchem kleine „Bastelfeen“ und „Bastelelfen“ Armbänder anfertigten. Beim Glasfusing – einer besonderen Art der Glasverarbeitung – mussten die Kinder ihre Fähigkeit, präzise zu arbeiten, bei dem vom PMC e.V. angebotenen „Erlebnis Modellbau“ unter Beweis stellen.

Der RSV Seerose e.V. unternahm mit den Kindern eine Tour mit dem Rennrad. Die herausfordernden Techniken des Moutainbikens übten die Kids sowohl im Gelände als auch auf einem Hindernisparcours.

Die tauchbegeisterten Teenies kamen im Ailinger Wellenfreibad, begleitet vom Tauch-Sport-Club Friedrichshafen, auf ihre Kosten. Viel Überraschendes gab es beim Schützentraining der Schützengesellschaft Friedrichshafen. Die Jugendlichen lernten auch, dass das mentale Training einen großen Stellenwert hat. Einen Einblick in die Selbstverteidigung erhielten die Kinder beim Taekwondo Ailingen. Beim Miniaturgolf Friedrichshafen konnten die Teilnehmer bei einer Runde Minigolf Neues entdecken. Schon nach kurzer Zeit waren beim Angebot der Abteilung Badminton des VfB Friedrichshafen alle Hobby-Federballspieler in der Lage, tolle Ballwechsel zu spielen. Die Augen der tanzbegeisterten Kinder und Jugendlichen brachte die Tanzschule No 10 zum Strahlen. Stolz präsentierten die „Seehasen Young Stars“ ihre Urkunde, welche sie nach dem Spiel mit den Landsknechtstrommlern und den Fanfaren vom Seehasen-Fanfarenzug überreicht bekamen.

Die Dorfgemeinschaft Ittenhausen bot eine „Entdeckungsreise“ durch einen privaten Gemüsegarten. Ein Dauerbrenner war der Besuch beim Imker. Im Grünen Klassenzimmer gab es zwei attraktive Angebote: „Essbares, Giftiges und Heilendes aus der Natur“ und „Spannendes Walderlebnis“. Außergewöhnliche Natur-Abenteuer konnten die Kinder als Wiesendetektive und im Ailinger Dschungel erleben, beides wurde vom Arbeitskreis Umwelt organisiert. Viel Lehrreiches rund um das Thema Apfel zeigte der Früchte- und Ferienhof Wieland.

Viel Spaß hatten die Kinder bei der Mitmachprobe der Feuerwehr Ailingen und beim Erste-Hilfe-Mobil des DRK. Besonders beliebt waren die Pferdegeschichten auf dem Islandponyhof Isenburg mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Basteln, Reiten und Bemalen der Ponys. Bei Schmid’s Ponyhöfle hatten die kleinsten Pferdebegeisterten die Gelegenheit, mit einem Pony zu picknicken.