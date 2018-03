Knappe Niederlage für die erste Mannschaft der BG Bodensee am Sonntag gegen die TSG Reutlingen 2: Die Pirates unterlagen in ihrem letzten Heimspiel der laufenden Saison in der Basketball-Bezirksliga mit 84:90.

Laut BG-Bericht war der Gegner motiviert, da er noch um den zweiten Platz und damit die Relegation für die Landesliga kämpft. Entsprechend motiviert waren die Gäste, die mit neun Spielern angereist waren. Die Pirates hatten ebenfalls neun Spieler im Aufgebot.

Der Start verlief eher schleppend für die Pirates. Auf der anderen Seite punkteten die Reutlinger sofort – nach sechs Minuten stand es 4:13 aus Sicht der Gastgeber. Die Pirates kamen danach besser ins Spiel, verteidigten härter und spielten bessere Würfe heraus, sodass es nach dem ersten Viertel 14:19 stand. Im zweiten Viertel drehte das BG-Team auf, zog zum Korb und machte gute Würfe. In Kombination mit der guten Verteidigung stand es zur Halbzeit 40:39.

Nach Wiederbeginn fanden die Pirates erneut ins Spiel und konnten an die guten Leistungen aus der ersten Hälfte anknüpfen: mit einem 10:3-Lauf in den ersten fünf Minuten. Die Gäste aus Reutlingen ließen sich jedoch nicht beeindrucken, stellten auf Zonenverteidigung um und glichen das dritte Viertel zum 56:56 aus.

Im Schlussviertel ging es für die Pirates sehr oft an die Freiwurflinie, da die Gäste sehr schnell an der Teamfoulgrenze waren. In den letzten Minuten wechselte die Führung zwischen beiden Mannschaften mit fast jedem Angriff oder Freiwurf. Die Pirates konnten sich mit Freiwürfen kurz vor Abpfiff mit 69:69 in die Verlängerung retten.

Hier gab es erneut viele Freiwürfe, jedoch auch Dreier auf beiden Seiten. Nach vier von fünf gespielten Minuten in der Verlängerung stand es 77:82 aus Sicht der Gastgeber. Die Pirates versuchten über viel Druck, schnelle Fouls und schnelle Angriffe zurückzukommen. Doch die Reutlinger verwandelten ihre Freiwürfe und ließen den Pirates keine Chance mehr. So ging das Spiel für die BG mit 84:90 verloren.

Das abschließende Saisonspiel der Pirates beginnt am Samstag, 8. April, um 16 Uhr in Wangen.