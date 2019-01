Sechs Podestplätze für Skifahrer des SC Schnetzenhausen

Mehr als 140 Rennläufer sind bei den ersten beiden Rennen um den Kanzi Cup des Skibezirks Süd (Allgäu-Oberschwaben) in Thalkirchdorf auf die Riesenslalom-Rennstrecken gegangen. Am Start waren auch 16 Mitglieder des SC Schnetzenhausen. Laut Vereinsbericht sprangen am Ende sechs Podestplätze heraus.

Bei guten Bedingungen sorgte der WSV Isny als Ausrichter für zwei faire Rennen. Der anspruchsvolle, steile Hang am Schwandlift stellte hohe Anforderungen an die Teilnehmenden. Jonas Kopp (Klasse U12) belegte im ersten Rennen den zweiten und im zweiten Rennen den dritten Platz. Carina Löffler (Klasse U16) konnte beide Rennen für sich entscheiden. Auch Alisa Kopp (Klasse U21) fuhr in beiden Rennen auf den ersten Platz.

Die Rennserie um den Kanzi Cup wird am Samstag, 2. Februar, mit zwei Slaloms in Damüls fortgesetzt.