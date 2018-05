Beim G1-Weltranglistenturnier in Innsbruck, Österreich, entsandte der Bodensee-Schulsport-Verein (BSV) Friedrichshafen 13 Kämpfer. Sechs davon standen am Ende auf dem Siegerpodest. Mit einer Gold- und fünf Bronzemedaillen war das Häfler Trainergespann bestehend aus Markus Kohlöffel, Boris Winkler und Dimitrij Schmidt mehr als zufrieden.

In der Jugend B bis 37 Kilogramm setzte sich Daniel Drosdowski gegen den britischen EM-Teilnehmer, Jacob Wishart (14:11), den Stuttgarter Atila Kaplan (10:6), den Croatia Open-Sieger aus Kroatien, Fran Serer (9:6), sowie den Italiener Davide Ferraro durch (2:0) und wurde Austrian Open-Sieger.

In der Herrenklasse bis 58 Kilogramm starteten gleich drei Friedrichshafener. Marvin Pelcz unterlag dem Gewinner der Universiade 2017, Amir Mohammad Hosseini (19:20), wie auch Leon Schulz dem Vize-Europameister aus der Republik Moldau, Vadim Dimitrov (16:28). Jeff Moloisane besiegte Matthias Lang (7:1), den moldawischen Vize-Europameister (20:6) und den belgischen Europameister, Mourad Laachraoui (15:11). Im Halbfinale musste er sich dem Vize-Weltmeister aus Mexiko, Damian Villa, geschlagen geben (7:15).

Knappe Entscheidung

Bei den Herren bis 68 Kilogramm gingen zwei Häfler an den Start, die jeweils ihre Vorkämpfe erfolgreich gestalten konnten, bevor sie im Viertelfinale aufeinandertrafen. Jehudiel Kiki gewann gegen den Nürnberger Bertan Büyükyurt (13:0) sowie den WM-Teilnehmer aus San Marino, Michele Ceccaroni (6:3), und Isamel Yacouba gegen den Kroaten Jan Maric Cvijetinovic (16:13). Das vereinsinterne Duell konnte Isamel Yacouba in der letzten Sekunde für sich entscheiden (12:9). Danach musste er sich dem niederländischen Vize-Europameister, Fahd Zaouia, beugen (5:6).

Faysal Sawadogo zog in der Herrenklasse bis 74 Kilogramm über den Drittplatzierten des President´s Cup Europe, Marko Culina aus Kroatien (4:1) und den polnischen EM-Teilnehmer, Piotr Wojtowicz (7:1), ins Halbfinale ein, wo er den Berliner Kasra Mehdipournejad ziehen lassen musste (5:9). Ebenso erging es Aleksandar Radojkovic im Herren-Halbfinale bis 80 Kilogramm gegen den zweifachen Olympiateilnehmer Miguel Ferrera aus Honduras (8:9), nachdem er den siebenfachen Deutschen Meister Andreas Tausch bezwingen konnte (18:9). Bei den Damen bis 57 Kilogramm verlor Tekiath Ben Yessouf ihr Auftaktmatch gegen die vierfache deutsche Meisterin Isabel Beckstein (9:16). Jolanta Tarvida erreichte über die Croatia Open-Gewinnerin, Lucija Saravanja (21:4), und die zweifache deutsche Meisterin, Jasmin Richter, das Halbfinale, wo sie gegen die zweifache Europameisterin aus Kroatien, Bruna Vuletic, nach Punktegleichstand in der Verlängerung per Sudden Death, verlor.

In der A-Jugend bis 49 Kilogramm siegte Vera Kachowitsch gegen die Serbia Open-Zweitplatzierte aus Kroatien (6:5) und verlor gegen die WM- und EM-Dritte aus Israel, Abishag Semberg (2:8). Kevin Kellermann behielt in der B-Jugend bis 53 Kilogramm gegen den Kroaten Adrijan Jandrokovic die Oberhand (13:5) und unterlag dem norwegischen Dutch und US Open-Zweiten, Filip Kristensen (1:2). In der ersten Runde ausgeschieden war Devin Schulz gegen den Turkish und Austrian Open-Sieger aus den Niederlanden, Adil Belkadi (1:17), in der Herrenklasse bis 54 Kilogramm