Sechs Ladendiebinnen in einem Bekleidungsgeschäft

Der Polizeiposten Altstadt hat die Ermittlungen übernommen, nachdem mehrere junge Frauen am Dienstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft am Buchhornplatz gemeinschaftlich stehlen wollten. Das berichtet die Polizei. Die sechs Tatverdächtigen luden Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro in zwei Kinderwägen und versuchten das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Dabei ertönte der Diebstahlalarm. Ein Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäfts konnte zwei Frauen im Alter von 18 und 21 Jahren festhalten und verständigte die Polizei. Mindestens vier weitere Tatverdächtige ergriffen die Flucht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, die Ermittlungen zu den Tatbeteiligten dauern noch an.