Sechs knallbunte Tiroler mit purer Lust am Musizieren

Eigentlich war die Matinée mit Bozen Brass am Sonntagmorgen auf dem Kulturufer als Open-Air-Veranstaltung vorgesehen, doch wegen Regen musste dann ins Große Zelt umgezogen werden. Das sollte aber dem Konzert keinen Abbruch tun, denn die sechs Vollblutmusiker aus Tirol brachten mit ihrem brillanten und virtuosen Musizieren nicht nur den Sonnenschein, sondern vor allem ausgelassene Stimmung ins Zelt.

Wo bekommt man für acht Euro Eintritt in ein Konzert der Extraklasse? Natürlich auf dem Häfler Kulturfer mit Bozen Brass. Mit ihrem Programm „Sendepause“ hat sich das Tiroler Sextett Bozen Brass von Beginn an in die Herzen ihres Publikums gespielt. Bozen Brass das sind: Norbert Fink (Horn), Manuel Goller (Trompete), Robert Neumair (Arrangements, Trompete und diverse Instrumente), Toni Pichler (Tuba), Martin Psaier (Posaune) und Anton Ludwig Wilhalm (Trompete), Vollblutmusiker, die allesamt eine musikalische Ausbildung an Musikhochschulen gepaart mit viel praktischer Spielerfahrung in internationalen Orchestern und Ensembles erfahren haben. Diese Erfahrung und Leidenschaft zur Musik wurde vom Publikum vom ersten Augenblick erkannt und eingesogen.

„Das Sturmtief Bozen Brass hat sich vom Bodensee verzogen, aber morgen ist hier wieder mit einem Beauty Day zu rechnen“, kündigte Hornist Norbert Fink das offizielle letzte Stück an, bei dem es aber durch anhaltende Zugabe-Rufe natürlich nicht bleiben sollte. Und diese waren absolut berechtigt, denn das Sextett hatte bis dahin ein Feuerwerk an virtuoser Blechmusik quer durch die Musikgeschichte mit all seinen Stilrichtungen präsentiert. Schon die Bühnenbekleidung – Anzüge mit dem Muster der „Sendepause“ des Fernsehprogramms als es sogar noch schwarz-weiß war – ließ ein abwechslungsreiches, buntes Programm erwarten. Dabei folgten nacheinander Schlagermusik wie „Ein bisschen Frieden“ von Nicole oder „You‘re My Heart“ von Moderne Talking , Popsongs wie „An Englishman in New York“ von Sting bis hin zu „Superkalifragilistisch expiallegorisch“ aus dem Filmmusical Mary Poppins. Aber auch Klassik von Paganini, Smetana und Mozart gehörten genauso zu ihrem Repertoire wie die alpine Volksmusik und sogar Countrymusik und natürlich Elvis Presley.

Dabei wurde gesungen, gesteppt und getanzt auf der Bühne. Melancholisch wurde es bei dem Stück „Nocturno“ von Felix Mendelsohn-Bartholdy, das Lieblingsstück dass die Musiker für ihren langjährigen Mitmusiker und Posaunisten Stefan Mahlknecht spielten, der bei einem Flugzeugabsturz im Jahr 2013 ums Leben kam. Aber auch ganz zum Schluss als Simon Guichard aus Würzburg „Amazing Grace“ auf der Trompete spielte, begleitet von den sechs Musikern. Der gehörlose junge Mann wird über Skype von Anton Ludwig Wilhalm musikalisch ausgebildet.

Es war ein Auftritt von sechs perfekten Instrumentalisten, die durch ihr Musizieren einen lang bleibenden Eindruck bei ihren Zuhörern hinterlassen werden.