Sechs junge Klaviervirtuosen stehen vom 17. bis 28. April beim 21. Internationalen Festival junger Meister im Mittelpunkt. An sechs Orten der erweiterten Bodenseeregion werden sich Pianisten aus aller Welt in in vielfältiger und begeisternder Weise in Recitals und als Solisten mit Orchester präsentieren. Das teilen die Veranstalter, Birdmusic und der Internationale Konzertverein Bodensee, in einem Schreiben mit.

Zusätzlich zu den Konzerten geben die jungen Künstler bei einem öffentlichen Meisterkurs mit dem renommierten Dozenten Prof. Bernd Goetzke von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover neue Impulse und dem Publikum tiefe Einblicke in die Welt der Musik. Er findet vom 17. bis 19. April im Wolkensteinsaal in Konstanz und vom 20. bis 27. April im Lindauer Stadttheater statt.

Eröffnet wird das Festival am Mittwoch, 17. April, um 19.30 Uhr mit einem Klavierrecital im Schloss Montfort in Langenargen. Weitere Recitals folgen in St. Christoph am Arlberg, Lindau, Konstanz und Friedrichshafen. Sechs der jungen Meister sind als Solisten zu erleben. Hierfür stehen ihnen zwei namhafte Orchester zur Verfügung, mit denen sie an insgesamt sechs Orten auftreten. Übers Osterwochenende gastiert das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung seines Chefdirigenten Timo Handschuh am Samstag, 20. April, um 19.30 Uhr im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg, am Ostersonntag, 21. April, um 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg, am Ostermontag, 22. April, um 11 Uhr im Stadttheater Lindau und um 19 Uhr im Showroom des Autohauses Reisacher in Memmingen. In der Rolle der Solisten sind hier Quanlin Wang aus China beim Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op.58 von Ludwig van Beethoven, Jacopo Giovannini aus Italien beim Klavierkonzert 2018 von Peter Vogel und Lucas Krupinski beim Klavierkonzert Nr. 2 f-moll op. 21 von Frédéric Chopin zu hören.

Am darauf folgenden Wochenende werden drei weitere preisgekrönte Meister mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter der Leitung des Chefdirigenten Ari Rasilainen zunächst am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr im Konstanzer Konzil auftreten. Am Sonntag, 28. April, kommt es um 19 Uhr dann zum krönenden Abschluss des Festivals, wenn der renommierte Klangkörper von Bodensee erstmals in der neu renovierten Inselhalle in Lindau mit einem russischen Programm gastiert. Marie Rosa Günter aus Deutschland wird die Solistin des Klavierkonzerts Nr. 1 Des-Dur op. 10 von Sergej Prokofjew sein, Yeon-Min Park aus Korea beim Klavierkonzert Nr. 3 d-moll von Sergej Rachmaninow und Aaron Pilsan aus dem benachbarten Vorarlberg beim berühmten Klavierkonzert Nr.1 b-moll op. 23 von Peter I. Tschaikowsky.