Sechs Jugendliche verstoßen gegen Corona-Verordnung

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen hat am vergangenen Freitagabend gegen 19 Uhr in der Ailinger Straße beim Bodensee- Center eine sechsköpfige Gruppe Jugendlicher angetroffen. Wie die Polizei berichtet, ergriffen diejungen Leute schlagartig die Flucht in die unterschiedlichsten Richtungen, nachdem sie den Streifenwagen erblickt hatten. Ein 16-Jähriger konnte von den Polizeibeamten dann aber eingeholt werden. Auf der vereisten Straße waren der verfolgende Polizeibeamte und der Jugendliche zu Fall gekommen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Jugendliche sei hierbei nicht verletzt worden, der Polizeibeamte zog sich jedoch leichte Schürfungen zu. Nachdem der Polizist den Teenager gestellt hatte, wurde die bei dem Jugendlichen aufgefundene Zigarettenschachtel beschlagnahmt. Der junge Mann erzählte den Beamten, dass er davon ausgegangen sei, dass man sich mit mehreren Personen treffen dürfe, wenn die Ausgangssperre aufgehoben sei. Der Betroffene wurde von den Polizeibeamten eines Besseren belehrt und über die aktuelle Rechtslage aufgeklärt. Dabei beließ es die Polizei ihrem Bericht zufolge.