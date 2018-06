Sechs Grüne verweigern dem Häfler Flughafenchef die Entlastung

Viel Rückenwind hat Flughafenchef Claus-Dieter Wehr am Montag vom Gemeinderat bekommen. Einzig die Grünen versagten dem Manager nach der Vorstellung des Jahresberichtes 2017 die Entlastung – aus grundsätzlichen Erwägungen.

Die Ausführungen Wehrs fielen kurz und knapp aus. Kein Wunder: Angesichts der wirtschaftlichen Turbulenzen seines Airports hatte er in den vergangenen Monaten im Rat immer wieder über die Lage des Unternehmens berichtet. So hat der Flughafen 517000 Passagiere im Jahr 2017 gezählt und einen Verlust von 1,7 Millionen Euro eingefahren. Dafür haben vor allem Zinsen, Tilgungen und Abschreibungen gesorgt, denn das operative Ergebnis des Airports ist positiv. Alle Investitionen konnten aus dem laufenden Geschäft bezahlt werden. Grund für die wirtschaftliche Schräglage sind der teure Terminal für bis zu eine Million Passagiere und das Ende mehrerer für Friedrichshafen wichtiger Fluglinien wie Intersky, VLM und Air Berlin.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen sei das Ergebnis 2017 „ganz passabel“, sagte Norbert Fröhlich für die CDU-Fraktion. Er erinnerte daran, dass viele andere Regionalflughäfen in Deutschland weit größere Verluste einflögen. Wolle man die Passagierzahlen nach oben bringen, werde man an Billigfluglinien nicht vorbeikommen, so Fröhlich. Eberhard Ortlieb, Fraktionschef der Freien Wähler, nannte die von Wehr genannten Zahlen „Daten, die uns hoffnungsvoll stimmen“. Es gelte nun, für den Bodensee-Airport zu trommeln.

Für die SPD forderte deren Fraktionsvorsitzender Dieter Stauber das Land Baden-Württemberg auf, „seiner Verpflichtung als Gesellschafter nachzukommen“ und mehr Geld locker zu machen. Schließlich sei der Flughafen eine wichtige Infrastruktureinrichtung für die Region.

„Mit dem Rädle nicht in Karibik“

Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP) sagte, dass jeder aus ökologischer Sicht prüfen solle, welches Reisemittel er wählt. „In die Karibik kommt man aber halt nicht mit dem Fahrrädle“, ergänzte sie. Auch sie forderte ein stärkeres Engagement des Landes und wünschte sich, dass auch Nachbarkommunen als Gesellschafter beim Flughafen einsteigen. Gerlinde Aimes (FDP) gab zu Protokoll, dass sie sich Friedrichshafen ohne seinen Flughafen gar nicht vorstellen könne.

Weit weniger euphorisch war Mathilde Gombert, Vorsitzende der grünen Fraktion. Sie lobte voller Ironie die „spendablen Gesellschafter, die jederzeit nachschießen“ und kritisierte hohe Pensionsrückstellungen für ehemals leitende Angestellte des Flughafens. Natürlich sei es schön, in den Urlaub zu fliegen. Man müsse sich nur die Frage stellen, ob das auch zu verantworten sei.

„Preis zahlen die Kinder“

Den Preis für den zunehmenden Luftverkehr zahlten nämlich die nachfolgenden Generationen, etwa durch den Klimawandel. Alle sechs grünen Gemeinderäte stimmten deshalb gegen die Entlastung der Flughafenführung.

Neuer Rollweg

Der Bodensee-Airport bekommt einen neuen Rollweg. Das hat der Gemeinderat am Montag ebenfalls beschlossen, mit großer Mehrheit. Nur die sechs grünen Räte stimmten gegen die nötige Änderung der luftrechtlichen Genehmigung.

Der Weg wird nur für die Luftfahrtmesse Aero benötigt, die für außergewöhnlich viel Verkehr auf dem Flughafen Friedrichshafen sorgt, vor allem durch kleine Flieger. Bisher mussten die immer wieder mal die Landebahn queren, um auf die Aero-Parkflächen nahe der Messe zu gelangen. Der neue Rollweg soll dieses mögliche Sicherheitsrisiko ausschließen. Die Baumaßnahme wird etwa 100000 Euro kosten und soll im kommenden Jahr durchgezogen werden, aus technischen Gründen aber erst nach der Aero 2019. Mit der nun beschlossenen Änderung der luftrechtlichen Genehmigung ist eine rechtliche Grauzone auf dem Airport beseitigt.