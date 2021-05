Sechs Fraktionen stellen Antrag auf Beflaggung am Tag gegen Homophobie

In einem gemeinsamen Antrag haben sich sechs Häfler Gemeinderatsfraktionen (Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler, SPD/Die Linke, Netzwerk für Friedrichshafen, FDP, ÖDP/Parteilos) dafür ausgesprochen, dass künftig am 17. Mai auch vor dem Friedrichshafener Rathaus die Regenbogenflagge weht. Diese ist ein Symbol für Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt. Genau darum ging es am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT).

„Wir wollen uns mit dem Antrag klar gegen menschenverachtendes Verhalten jeder Art aussprechen“, schreiben die Antragsteller in einer Pressemitteilung. Ein Zeichen für Akzeptanz der Menschenrechte und unterschiedlicher sexueller Identitäten seien dringend notwendig. Dass ToIeranz beim Thema Sexualität alles andere als selbstverständlich sei, zeige das jüngste Beispiel aus Weingarten: Dort sind Anfang Mai im Stadtgarten markierte Regenbogenstreifen innerhalb weniger Stunden gewaltsam zerstört worden. Als Reaktion hat der Gemeinderat in einer gemeinsamen Erklärung die Zerstörung verurteilt und Toleranz und Respekt als Grundvoraussetzungen für eine funktionierende Gesellschaft eingefordert.

Trotz großer Schritte zu einer rechtlichen Gleichstellung erlebten lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und queere Menschen (LSBTTIQ) nach wie vor Benachteiligung und Übergriffe aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität, auch in Deutschland, schreibt das Deutsche Institut für Menschenrechte auf seiner Homepage. In Polizeistatistiken steigen die Zahlen der Delikte gegen die sexuelle Orientierung. „Durch eine Beflaggung soll die Stadt Friedrichshafen auf den IDAHOBIT aufmerksam machen, sich mit dem Engagement gegen die Diskriminierung aufgrund sexueller und geschlechtlicher Identität solidarisieren und ein Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit in unserer Stadt setzen“, heißt es in dem Antrag an die Stadtverwaltung.