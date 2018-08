Sechs Auszubildende haben im Landratsamt Bodenseekreis im Juli erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. Fünf Azubis im Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachangestellten und einer im Ausbildungsberuf Fachinformatiker für Systemintegration. Zum guten Abschluss gratulierte Landrat Lothar Wölfle (hinten, Mitte) persönlich und überreichte den Auszubildenden ihr Zeugnis und ein kleines Präsent. Ausbildungsleiterin Bettina Maucher schloss sich den Glückwünschen an und freute sich über die guten Ergebnisse. Drei Azubis nahmen das Angebot einer Übernahme in ein Arbeitsverhältnis beim Landratsamt an.