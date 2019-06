Sebastian 23 gibt Ratschläge gegen Erfolg

Einer der bekanntesten Poetry-Slammer Deutschlands ist am Freitagabend im Casino in der Caserne in Fallenbrunnen zu Gast gewesen. Sebastian 23 sorgte mit seinem aktuellen Programm „Endlich erfolglos“ für jede Menge Lacher und stellte dabei sein gleichnamiges Buch vor.

In der Poetry-Slam-Szene ist er bekannt wie ein bunter Hund, spätestens seit er bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften in Zürich den Meistertitel im Einzelwettbewerb gewann. Aber auch als Comedian und Kabarettist hat er sich längst erfolgreich etabliert. Eben diesem Erfolg hat er mit seinem derzeitigen Programm aber den Kampf angesagt. Denn in der modernen Leistungsgesellschaft ist Erfolg das einzige Maß aller Dinge und die Jagd nach diesem richtet einen zugrunde. Wie aber kommt man an, gegen den allgegenwärtigen Erfolgsdruck? Da kann dem Mensch geholfen werden, denn Sebastian 23 gibt in „Endlich erfolglos“ die nötigen Ratschläge, um endlich erfolglos zu werden.

Dabei folgt der Künstler wie immer nur teilweise festen Vorgaben seines Programms und gibt auch eine Menge aus dem Stehgreif zum Besten. Jederzeit dürfen die Zuschauer etwas hereinrufen oder Fragen stellen. Diese Aufforderung sorgt zuerst aber nur für Schweigen im Saale, da spontan keinem etwas einfällt. Kein Problem für den erfahrenen Bühnenmann, er hat genug zu bieten um den Abend auch so zu füllen.

Unter anderem natürlich sein neues Buch, über dessen Inhalt er einen Überblick gibt, denn das vorzulesende Kapitel darf sich das Publikum selbst aussuchen. Zur Auswahl stehen jede Menge Tipps dafür, Sachen schlecht zu machen, von „Schlechter Sex“ über „Schlecht Witze erzählen“ bis „Schlecht Kinder erziehen“. Was will man mehr, um endlich erfolglos zu sein?

Allerdings ist das Programm kein Leseabend. Das Buch wird zwar immer mal wieder verwendet, steht aber nicht im Vordergrund.

Ein realistisches Liebeslied auf der Gitarre

Dass er auch Gitarre spielen kann zeigt Sebastian 23 unter anderem in seinem realistischen Liebeslied. Denn wenn es immer heißt „Du bist die schönste Frau der Welt“ oder „Niemand ist so klug wie Du“ ist das doch wirklich unrealistisch. Sein Gegenentwurf: „Du bist nicht wirklich klug, ich bin nicht wirklich klug, doch wir sind uns genug.“

Es ist ein vielfältiges Programm, bei dem der Künstler dämliche Ratgeber und Gutscheinhefte vorstellt, eigene Texte vorträgt und oft spontan mit dem Publikum agiert. Auch sein vielleicht bekanntestes Werk, das Gedicht „Zeit für Lyrik“ kommt dran, in welchem er viele Vergleiche anstellt: „Arme sind Beine zum Laufen, Mauern sind ganz grade Haufen.“ Dieses Gedicht hat es inzwischen in viele Schulbücher geschafft und es ist im Deutschunterricht beliebt, Schülern die Aufgabe zu geben etwas Ähnliches zusammen zu stellen. Leider sind die Ergebnisse, die dem Autor oft zugeschickt werden, gewöhnlich eher unfreiwillig komisch, wie er an einem Beispieltext belegt, der die Zuschauer fast schon zum Weinen bringt.

Das Publikum war von Anfang an begeistert, kaum eine Minute verging ohne Gelächter und der Schlussapplaus hielt lange an. Auch der Comedian war mit dem Publikum sehr zufrieden und ließ die Zuschauer wissen, dass sie etwas ganz besonderes waren: „Es war das erste Mal, dass niemand nach dem Kapitel „Schlechter Sex“ gefragt hat.“ Dann begann er gleich mit der Zugabe, denn er wünschte sich, es möge doch einmal in der Presse stehen, dass er so großzügig war, die Zugabe zu geben, ehe sie vom Publikum gefordert wurde. Wäre es nach seinen Gästen gegangen, hätte er sicherlich noch weit mehr Zugaben geben können.