Sean Koch und seine Band haben am Samstag auf ihrer vierten Europa-Tournee mit ihren Songs die positive Energie und das sprühende Surfer-Leben vom Südcap Afrika in das Kleine Zelt hineingebracht. Der Funke ist bei den Zuhörern sofort übergesprungen und ließ den Abend zu einer ausgelassenen Party werden.

Sean Koch, aufgewachsen vor den Toren Kapstadts, war auf dem Kulturufer eigentlich als das „Sean-Koch-Trio“ angekündigt worden, aber als er dann im gut besuchten Kleinen Zelt die Bühne betrat, stellte sich heraus, dass er Zuwachs bekommen hatte. Ihm an der Seite standen Co-Songwriter Shaun Cloete an der Leadgitarre, Dean Baily am Bass und Ellis Silverman an den Drums.

„Stellt die Stühle weg und macht den Platz vor der Bühne zur Tanzfläche“, forderte Sean Koch das Publikum gleich zum ersten Titel „Flow“, (übersetzt „fließen“) auf. Das ließ sich das nicht zweimal sagen und so fließend ging es sofort in eine ausgelassene Tanz-Party über.

„Feel your Energy“ (Fühle Deine Energie), die Single-Auskopplung aus dem Debut-Album „Your Mind Is A Picture“ (Dein Verstand ist ein Bild) spiegelte genau das wieder, was sich in den rund 75 minütigen Konzert tun sollte: Sprühende Energie, sowohl bei den vier Musikern, als auch beim Publikum.

Ein Mix aus Surf, Folk und Pop vermittelte den Zuhörern das südafrikanische Surferleben, die Liebe zum Meer, zu der Natur, also einen lebensfrohen Optimismus. Sean Koch brillierte mit seiner markanten Stimme, die von seinen drei Musikern instrumental exzellent begleitet wurde. Dabei wechselten die Gitarristen, Bassist Shaun Cloete und Leadgitarrist Dean Baily, zeitweise nicht nur die Seiten auf der Bühne, sondern auch die Instrumente.

Ruhiger wurde es bei „Listen to Your Stories“ (Höre Deinen Geschichten zu). Nach zwölf energiegeladenen Titeln wollte sich die Band eigentlich verabschieden, dem jedoch das Publikum frenetisch widersprach. Mit der Zugabe „Lift You UP“ (hebe Dich auf) wurde es noch einmal richtig rockig. Vielleicht ein kleiner Tipp, sich für die schönen Seiten des Lebens aufzuheben.

Das Quartett brachte mit seinem Auftritt eine Brise südafrikanischen Sommers in das Kleine Zelt, passend zu den Kulturufer-Sommernächten.