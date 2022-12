Science Slam mit Uni-Prominenz vom See

Beim nächsten Science Slam Bodensee am Freitag, 16. Dezember, im Kulturhaus Caserne sind prominente Vertreter der Hochschule Ravensburg-Weingarten und der Uni Konstanz mit von der Partie. Um 20.30 Uhr geht es los im Casino (Einlass: 19.30 Uhr).

Bei einem Science Slam bringen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Forschende und Hochschulabsolventen ihre Forschung auf die Bühne. Sie haben höchstens zehn Minuten Zeit, um das Publikum zu begeistern. Denn das Publikum bestimmt, wer gewinnt. Erlaubt ist alles, von Powerpoint über Live-Experimente bis hin zu Musik oder Tanz. Auch fachfremdes Publikum gewinnt so einen exklusiven und verständlichen Einblick in aktuelle Forschungsprojekte und auf jeden Fall einen unterhaltsamen Abend, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Im Casino treten aus der Region an: Benjamin Stähle, der stellvertretende Leiter des Instituts für künstliche Intelligenz an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Sein Thema lautet „Roboter – was kannst Du eigentlich!?!“ Von der Uni Konstanz ist Thomas Bissinger, Doktorand im Bereich Statistische Physik, dabei. Er widmet sich dem Thema „Bring mal Ordnung in Dein Leben – Physik der aktiven Materie“.

Außerdem wollen beim Science Slam in den Ring steigen: die Diplom-Juristin Jana Sadyk, Referendarin am Landgericht Schwerin, die den Diskriminierungsschutz in Deutschland thematisiert und Simon Hauser, Doktorand Altphilologie, von der Universität Marburg, der fragen wird: „Das Buch des Gehorsams – ein erfolgreicher Text?“

Last but not least wird sich Matthias Mader, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Laserspektroskopie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und im Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching der überaus spannenden Frage „Wie man den Inhalt heißer Luft bestimmt“ stellen.