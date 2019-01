Der Männergesangsverein Fischbach hat am Freitag im Hotel Waldhorn seine erste Hauptversammlung mit dem neuen Vorstandstrio gehalten, seinen Chorleiter sowie treue Mitglieder geehrt. Trotz schmerzlicher Todesfälle in den Reihen der Sängerkameraden steht der Verein nach wie vor gut da.

Jürgen Dörge, der jahrelang als Vorsitzender den Verein leitete, gab den Stab schon im Juni letzten Jahres an Felix Schiedner, Martin Wegis und Paul Riedmüller ab, und blieb dem Verein als Schriftführer treu. „Es war leichter, drei Vorstände zu finden, bei denen die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wird“, sagte Felix Schiedner, einer der drei Vorstände. Er versicherte den zahlreich erschienenen Mitgliedern, dass die Vorstandsarbeit gut funktioniere. Überhaupt wolle man die Verantwortung für die Aktivitäten des Chors auf mehrere Personen aufteilen und Aktionen nur dann starten, wenn sich im Vorfeld schon Verantwortliche gefunden hätten.

Unter den Geehrten an diesem Abend waren nicht nur treue und langjährige Sänger, sondern auch Erich Hörmann, der Chorleiter, der in seiner 45-jährigen Tätigkeit als Chorleiter 32 Jahre lang den Männergesangsverein musikalisch leitete. „Ihr habt einen Chorleiter, der euch über viele Jahre versorgt, geformt und gefördert hat“, sagte Klaus Fischer nach der Entlastung des Vorstands in einer kleinen Laudatio.

Erich Hörmann dankte den Sängern und der neuen Vorstandschaft für ihren Einsatz. „Es freut mich, dass wir neue Sänger haben, dass der Chor sich gut präsentiert“, so Hörmann.

Jürgen Dörge zog in seinem Bericht ebenfalls eine positive Bilanz. Auch wenn man Anfang des vergangenen Jahres mit einem nicht vollständigen Jahresprogramm gestartet sei, hätten sich die Lücken durch Anfragen von Auftritten schnell gefüllt. In besonderer Erinnerung blieb der Auftritt bei der Langen Nacht der Musik im Fallenbrunnen, die ZU-Studenten organisierten ebenso wie der gemeinsame Auftritt mit einem norwegischen Chor und „Belle Voci“ aus Kluftern.

Man hat noch viel vor

Der Blick in die Zukunft zeigte, dass der Fischbacher Männerchor auch in diesem Jahr noch viel vor hat. Man wolle wieder am Weinhock teilnehmen, um in Fischbach als Verein präsent sein, die musikalische Partnerschaft mit dem Chor „Belle Voci“ pflegen und neue Sänger gewinnen, so Felix Schiedner.

Im vergangenen Jahr sei es dem Chor gelungen, vier Neuzugänge zu verzeichnen, dazu kämen drei Sänger zusätzlich zu den Proben zum Schnuppern. „Wir gewinnen Mitglieder dazu, das haben wir anderen Männerchören voraus“, sagte Felix Schiedner, der optimistisch nach vorne blickte und die Vereinsmitglieder dazu anspornte, Ideen für neue Auftritte zu entwickeln.