Schwimmverein Friedrichshafen bei der SwimBaSE-Trophy

Am 18. und 19. Dezember traten die Aktiven des Schwimmvereins Friedrichshafen in Stuttgart zum letzten Wettkampf dieses Jahres an und sicherten sich neben zahlreichen Podestplatzierungen noch einige persönliche Bestzeiten.

Bei der SwimBaSE-Trophy, in der für schnelle Zeiten bekannten Traglufthalle im Stuttgarter Inselbad, haben Schwimmer am Jahresende noch gute Chancen auf Rekordzeiten für die Bestenliste auf der 50m Bahn.

Kaum zurück von den Baden-Württembergischen Meistershaften ging es für Romy Kiefer, Finn Nestle, Marcel Poness und Lukas Klimt erneut ins Becken. Romy (Jg. 02) holte u.a. Gold über 100m Rücken und Silber über 100m Freistil in einer persönlichen Bestzeit (PBZ) von 01:07,45. Finn (Jg. 08) gewann souverän drei von vier Starts und freute sich über eine PBZ über 100m Brust in 01:23,41. Marcel (06) sicherte sich über seine Spezialdisziplin Brust sowohl über die 100m Distanz (Bronze) als auch über die doppelte Distanz (Silber) Podestplatzierungen. Bei den 200m Brust führte Marcell nach der ersten Hälfte noch mit 1 Sekunde, schaffte es auf der zweiten Hälfte aber nicht die Geschwindigkeit zu halten und musste sich knapp geschlagen geben. Lukas (Jg. 04) schaffte es nicht ganz an seine Zeiten von den Baden-Württembergischen heranzuschwimmen. Am Ende wurde es aber trotzdem ein guten dritter Platz über 50m Schmetterling in 00:26,95.

Ergänzt wurden die guten Leistungen von Max Fuhrmann (Jg. 10) und Kalle Bendel (Jg. 10), die es ebenfalls ganz oben aufs Treppchen schafften. Frede Burghoff, Emily Casini und Mirka Szilovics (alle Jg. 10) erreichten bei starker Konkurrenz gute Mittelfeldplatzierungen und konnten mit Persönlichen- und Saisonbestzeiten überzeugen.

Mit einem weiteren, erfolgreichen Wettkampf geht unser Leistungsnachwuchs in eine kurze Winterpause. Wir blicken gespannt ins nächste Jahr und freuen uns auf neue Bestleistungen.