Zwölf Stunden lang Bahnen ziehen: Das war kürzlich im Sportbad in Friedrichshafen möglich. Beim Zwölf-Stunden-Schwimmen des Schwimmvereins Friedrichshafen und der Stadt Friedrichshafen waren 169 Personen am Start. 6250 Euro kamen bei der Aktion zusammen. Aufgeteilt wird es zwischen der Aktion Radio-7-Drachenkinder und dem Schwimmverein.

„Mit einer solchen Gesamtstrecke bei so vielen Teilnehmern haben wir gar nicht gerechnet“, freute sich Manfred Köder, Vorsitzender des Schwimmvereins Friedrichshafen 1932. Etliche Sponsoren verwandelten die letztlich geschwommenen Meter, insgesamt 871 500 an der Zahl, in eine Spende. Das Ergebnis waren 6250 Euro. Von der gesamten Spendensumme erhält die Aktion Radio-7-Drachenkinder 1600 Euro. Im Mittelpunkt der Radio-7-Drachenkinder stehen kranke, behinderte oder traumatisierte Kinder und Jugendliche aus dem Sendegebiet von Radio 7. Die restlichen 4650 Euro investiert der Schwimmverein in eine elektronische Zeitmessanlage im neuen Sportbad.

Mit rund 50 Helfern waren das Team des Sportbads und der Schwimmverein am Start, um die Anmeldungen entgegenzunehmen, Bahnen zuzuweisen und am Beckenrand Listen zu führen, wie viele Bahnen geschwommen wurden. Denn: Immer wenn der Schwimmer oder die Schwimmerin wieder am Rand angekommen war, machten die Helfer einen Strich. Dann waren 50 Meter geschafft, informiert die Stadtverwaltung in der Pressemitteilung.

41 Kinder waren demnach eifrig dabei: Sie schwammen 158 Kilometer. Die 23 Jugendlichen legten im Durchschnitt 7,5 Kilometer zurück, also insgesamt 173 Kilometer. Und 105 Erwachsene steuerten 541 Kilometer bei. Rekordverdächtige 871 500 Meter haben die Schwimmerinnen und Schwimmer damit innerhalb der zwölf Stunden zurückgelegt.

Der Schwimmer mit den meisten Bahnen war Gunnar Heidenreich. Er schwamm 28 400 Meter. Beste Frau war Serafina Nohl mit 26 100 Meter. Bei den Jugendlichen bis 17 Jahren legten Lukas Klimt 20 250 Meter und Cora Heidenreich 25 700 Meter zurück. Bei den Kindern bis 12 Jahren schwammen Owen Francis-Henrichsen mit 25 050 Meter und Romy Kiefer mit 17 300 Meter die weitesten Strecken.

Die besten Schwimmer in den verschiedenen Kategorien:

Erwachsene (männlich): Gunnar Heidenreich (28400 Meter), Manuel Rolfes (22150 Meter), Markus Blöchinger (20250 Meter). Erwachsene (weiblich): Serafina Nohl (26100 Meter), Tina Feeß (22900 Meter), Margarita Popov (22750 Meter). Jugendliche (männlich): Lukas Klimt (20250 Meter), Marcel Poness (18150 Meter), Leslie Francis-Henrichsen (10250 Meter). Jugendliche (weiblich): Cora Heidenreich (25700 Meter), Lisa Kinast (18300 Meter), Aliena Knecht (12550 Meter). Jungen: Owen Francis-Henrichsen (25050 Meter), Finn Nestle (17300 Meter), Biel Martínez Fàbrega (15000 Meter). Mädchen: Romy Kiefer (17300 Meter), Alina Kopp (9450 Meter), Lina Seidler (9350 Meter).