Schwimmer des SVF gewinnen viele Medaillen

Für die württembergischen Jahrgangsmeisterschaften in Heidenheim hatten sich neun Schwimmerinnen und Schwimmer des SV Friedrichshafen qualifiziert. Für einige war es laut Mitteilung der erste große Wettkampf. 19 Medaillen, davon sieben goldene, brachten die Friedrichshafener aus Heidenheim mit nach Hause.

Bei den Mädchen gewann Romy Kiefer (2009) zweimal Gold (50 Meter Rücken, 100 Meter Schmetterling), zweimal Silber (100 m und 200 m Rücken) und einmal Bronze. Romy Kiefer schwimmt laut Mitteilung in dieser Saison auch im württembergischen Kader. Lisa Kinast (2007) wurde Erste über 200 Meter Rücken und zweimal Zweite (50 m und 100 m Rücken). Alina Kopp (2008) erreichte einmal Rang drei über 100 Meter Schmetterling. Die Newcomerin Mirka Szilovics (2010) schwamm mehrmals knapp am Podium vorbei.

Am erfolgreichsten aus SVF-Sicht war Brustschwimmer Marcel Poness (2006), der drei Starts (50 m Brust, 100 m Brust und 200 m Brust) in drei Goldmedaillen ummünzte. Lukas Klimt (2004) verwandelte seine beiden Starts in Schmetterling in zweite Plätze und gewann Gold über 200 Meter Freistil. Finn Nestle (2008) wurde über 50 Meter Schmetterling Zweiter und über 50 Meter Rücken Dritter. Kalle Bendel (2010) erreichte einen dritten Platz über 50 Meter Schmetterling. Lars Peppinghaus (2010) erreichte über 100 Meter Schmetterling den undankbaren vierten Platz und schwamm bei seinen anderen Starts ebenfalls knapp am Podium vorbei.

In dieser Woche gehen Lisa Kinast und Marcel Poness in Berlin bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Brust für Friedrichshafen an den Start. Für Lisa Kinast ist es nach 2019 bereits das zweite Mal, dass sie in Berlin beim höchsten nationalen Jahrgangswettkampf antreten darf.