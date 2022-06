Schwimmende Seminare auf den Schiffen des Bodensees

Bis Ende Juli finden sie wieder statt: die Schwimmenden Seminare auf den Schiffen der Bodenseeschiffsbetriebe. Carina Dambacher von der Umweltakademie Baden-Württemberg schärft das Bewusstsein der Besucherinnen und Besucher an Bord der MS Überlingen immer jeweils freitags vormittags und sonntags nachmittags für ein gesundes Ökosystem Bodensee. Sie informiert über Tiere und Pflanzen, die Wasserqualität und ökologische Zusammenhänge des Bodenseeraumes.

Die Besucherinnen und Besucher an Bord der MS Überlingen sind kostenfrei eingeladen, es muss nur der reguläre Fahrpreis bezahlt werden. Am Freitag, 24. Juni, fährt die MS Überlingen in Konstanz um 8.20 Uhr ab, mit an Bord ist dieses Mal neben Carina Dambacher auch Martina Ackermann, Koordinatorin der Schwimmenden Seminare und Michael Eick, Leiter der Umweltakademie Baden-Württemberg. Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt der Umweltakademie Baden-Württemberg, dem Institut für Seenforschung (ISF) der LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz sowie der Bodensee-Schiffsbetriebe.