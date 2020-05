Schwimmen ist weiterhin nur an Badestellen erlaubt

Die Temperaturen steigen und damit auch das Verlangen ins kühle Nass zu springen. Noch haben die Strand- und Freibäder in der Region geschlossen. Nach einer aktuellen Mitteilung der Landesregierung allerdings nur noch bis zum 5. Juni. Ab Samstag, 6. Juni, sollen erste Bäder in Baden-Württemberg ihren Betrieb aufnehmen. Voraussetzung sei die Einhaltung „strenger Hygienevorgaben“ und ein detailliertes Betriebskonzept.

Weil der Strand des Fischbacher Bads als Badestelle gilt, ist es dort bereits jetzt schon erlaubt, im Bodensee schwimmen zu gehen, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit: „Der Strandbereich des Frei- und Seebades in Fischbach darf, wie andere Badestellen auch, genutzt werden.“ Das gelte auch für das Freizeitgelände in Manzell. „Baden ist dort ebenso möglich“, schreibt Stadtsprecherin Monika Blank.

Das Strandbad in Friedrichshafen sowie das Freibad in Fischbach bleiben allerdings erst einmal weiter geschlossen. Sie gelten mit ihrer umfangreichen Infrastruktur als Badeanstalt: „Wir freuen uns aber, dass wir auch hier zum 6. Juni öffnen dürfen. Die Voraussetzungen und Auflagen müssen von der Stadt noch geprüft werden“, teilt Blank mit. Dasselbe gilt für die Freibäder in Kressbronn und Eriskirch. Arman Aigner, Bürgermeister von Eriskirch, ist überzeugt: „Ich bin überzeugt, dass wir mit den richtigen Regelungen sehr bald einen Erholungsfaktor bei uns im Strandbad für Einheimische und Touristen schaffen können.“