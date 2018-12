Rund 8000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Colsmanstraße ereignete. Ein Schwertransport war in Begleitung eines Begleitfahrzeuges auf der B 31 unterwegs und wollte nach rechts in die Colsmanstraße einbiegen.

Dafür fuhren der Schwertransport und das nachfolgende Begleitfahrzeug wegen des ausscherenden Hecks des Aufliegers mittig auf beiden Rechtsabbiegespuren. Eine 26-jährige Autofahrerin überholte dennoch zunächst das Begleitfahrzeug und anschließend den abbiegenden Schwertransport, wobei der ausscherende Auflieger die rechte Fahrzeugseite ihres Autos streifte, teilte die Polizei mit.