Schwere Bahnen bremsen die Sportfreunde aus

Ein holpriger Fußballplatz ist nichts für feine Techniker. Schwere Kegelbahnen bereiten den Spielern, die das nicht gewohnt sind, auch große Probleme. In der 2. Bundesliga verloren die Sportfreunde beim Tabellenvorletzten Hölzlebruck mit 2:6 (3259:3390 Holz). Die Hausherren zeigten die beste Leistung auf ihren Bahnen.

„Wer solche Bahnen nicht gewohnt ist, der tut sich verdammt schwer, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Nicolai Müller (561) und Lukas Funk (590) gelang dies, den anderen nicht“, sagte Zdravko Lotina, der wieder mitwirkte.

Nur so sind bei Darko Lotina, der normalerweise über 600 Holz spielt, die Bahnen zwei und vier zu erklären, die er mit 118 und 120 Holz verließ. Oder bei Celestino Gutierrez, der auf der zweiten Bahn nur 105 Holz schaffte. „Wir haben eine starke erste Hälfte der Saison gespielt und da tut so eine Niederlage nicht so weh“, betonte Zdravko Lotina.

In der Tat: Als Aufsteiger stehen die Sportfreunde mit 16:6 Punkten auf Rang zwei hinter dem Spitzenreiter Unterharmersbach (18:4). Der Tabellenführer gewann zu Hause gegen Peiting mit 7:1 (3646:3387 Holz). Axel Schondelmaier erzielte 670 Holz.