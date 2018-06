Beide Württembergligateams des Tennisclubs Friedrichshafen (TCF) benötigen für den Klassenerhalt dringend Punkte. Die nominell schwerere Aufgabe haben dabei die Junioren am Samstag beim bisher verlustpunktfreien SV Böblingen. Nach beiden Auftaktniederlagen ist es in Böblingen sehr schwer, um den Sieg zu spielen.

Die TCF-Herren 40 und ihr sonntäglicher Gegner Bernhausen haben bisher in drei Begegnungen je nur einmal gewonnen. Das Endergebnis dürfte für beide Teams richtungsweisend sein, ob es in Richtung Mittelfeld oder Tabellenende geht. Am Samstagmittag spielen die Herren 50 zu Hause gegen den TC Ehingen. Der TCF hat bisher zwei Siege, während Ehingen alle drei Spiele verloren hat. Die Herren 60 spielen in der Oberliga auswärts in Sickenhausen bei Reutlingen. Nach der Niederlage in der Vorwoche fahren die Häfler wegen einer Verletzung zum bislang ungeschlagenen Tabellenführer ersatzgeschwächt.