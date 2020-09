Der Regattaclub Bodensee ist am vergangenen Wochenende gleich doppelt erfolgreich gewesen. Das Team, bestehend aus Massimo Soriano, Stephan Zurfluh, Tui Rutishauser und Tobias Rüdlinger, hat nämlich die Interboot-Trophy des Württembergischen Yacht-Clubs gewonnen. Darüber hinaus hatten die Schweizer den Bug bei der Antigua and Barbuda Challenge vorne. Damit sicherte sich das Team vom Regattaclub Bodensee auch den Gutschein über das Meldegeld zur Antigua Sailing Week 2021, garniert mit einer Einladung zu den Social Events dieser bei Seglern beliebten Regattawoche Ende April in der Karibik.

Nach drei Wettfahrten der J70-Yachten erreichten zwei Mannschaften des gastgebenden WYC die Plätze zwei und drei: Dennis und Kevin Mehlig, Yannick Hafner und Lukas Ammon landeten vor Conrad Rebholz, Carlo Schnetz, Stephan Apitzsch und Finn Klein.

Bei der Interboot-Trophy mussten die Teilnehmer allerdings am gesamten Samstag pausieren. Wettfahrtleiterin Alexa Schaufler hatte keine große Wahl. Die Lichter der Sturmwarnung blitzten rund um den See aufdringlich schnell. Weiße Schaumkronen auf dem See signalisierten den ganzen Tag über sechs Windstärken und mehr. Mensch und Material wären so schnell an die Grenzen gekommen. „Wir haben selber Wind mit durchgehend 32 Knoten, in den Böen bis 40 Knoten gemessen. Dazu noch eine hohe Welle. Das war nicht segelbar“, fasste Schaufler den kalten und verregneten Samstag zusammen. So blieb die Flotte den ganzen Tag im Hafen.

Sonntag durften die Mannschaften dann aber ihr Können zeigen, kurz nach neun Uhr waren Segler und Wettfahrtleitung auf dem See. „Richtig schöne 12 bis 16 Knoten“ – da konnte Schaufler gleich zwei Wettfahrten hintereinander segeln lassen, ehe der Südwest einschlief. Mit zwei ersten Plätzen hatte das Team vom Regattaclub Bodensee hier schon seinen Anspruch auf einen Podiumsplatz erkennen lassen. „Die Schweizer waren in den engen Rennen einen Tick besser als die folgenden WYC-Teams“, hatte Alexa Schaufler beobachtet. Damit die J70-Segler an der Startlinie nicht so forsch sind, führte die Wettfahrtleiterin die Starts am Wochenende jeweils mit der Flagge U durch, die eine Disqualifikation für Frühstarter nach sich zieht.

Nach einer Stunde Warten konnte mittags mit sechs bis sieben Knoten (zwei Windstärken) aus Nordwest noch ein drittes Rennen gesegelt werden. Diesmal war das WYC-Team von Dennis Mehlig als Erstes im Ziel. Die Eidgenossen passierten kurz danach die Ziellinie. Das genügte dem Regattaclub Bodensee auch zum Gesamtsieg, da kein weiteres Rennen mehr folgte.

Nachdem am Samstag nicht gesegelt wurde, war die Antigua and Barbuda Challenge nach der Wertung vom Sonntag zu vergeben. Einen Preis erhielten hierbei auch Sabine Moschinsky, Lina und Rosanna Schnetz sowie Carolin Groß. Als bestes Damen-Team (Rang acht, WYC/YCL) gab es für sie fünf Gutscheine für die Social Events der Antigua Sailing Week im Wert von je 100 Euro. Die Preise übergab Hartmut Holtmann, Ehrenmitglied des Antigua Yacht Clubs und Geschäftsführer der Charteragentur KH+P, die die Antigua Sailing Week unterstützt.