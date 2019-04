Schweizer Fernsehen in der Region nicht mehr zu empfangen

Die Schweizer Sender SRF1 und 2 sind in der Bodenseeregion auch in Deutschland zu sehen. Doch damit ist ab Juni nun endgültig Schluss. Hintergrund ist die Abschaltung des digitalen Antennensignals DVB-T durch die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) am 3. Juni. Das Signal wird im Grenzgebiet bislang in das Kabelnetz von Unitymedia eingespeist. Noch im Januar hatte Unitymedia-Sprecher Helge Buchheister die Hoffnung geäußert, das Schweizer Programm auch über den 3. Juni hinaus in das Kabelnetz einspeisen zu können - doch die Bemühungen um eine Lösung haben sich jetzt zerschlagen. Das teilte das Kölner Unternehmen am Freitag mit.

Die Sender SRF 1 und 2 sind bei deutschen Zuschauern beliebt, weil dort unter anderem Spiele der Fußball-Champions-League oder Formel-1-Rennen ohne Werbeunterbrechung übertragen werden. Schweizern bleibt ab Juni die Alternative, das Programm von SRF 1 und 2 per Satellit, Kabel oder Internet zu empfangen. Wer dagegen in Deutschland wohnt, schaut weitgehend in die Röhre. Über Satellit sind die beiden Sender nur verschlüsselt zu empfangen - die erforderliche Smartcard erhalten nur Zuschauer, die einen Wohnsitz in der Schweiz haben. Allein der Informationssender SRF Info bleibt frei empfangbar. Über die Seite www.srf.ch/play können einzelne SRF-Sendungen im Browser abgerufen werden - sofern es sich um SRF-Produktionen handelt, an denen das Schweizer Fernsehen alle Rechte besitzt. Auf Live-Fernsehen, Champions League und zugekaufte Spielfilme müssen deutsche Internetnutzer jedoch verzichten.

Mit der Abschaltung des DVB-T2 Signals will die SRG rund 10 Millionen Schweizer Franken (8,8 Millionen Euro) einsparen.