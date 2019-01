Schweizer Fernsehen bald nicht mehr in der Region zu sehen

Die Schweizer Sender SRF1 und 2 sind in der Bodenseeregion auch in Deutschland zu empfangen. Doch damit ist im Frühsommer wohl Schluss.

Ob Champions League, Formel 1, Spielfilme oder Magazinsendung: Seit Jahren schalten zahlreiche deutsche Zuschauer beim Schweizer Fernsehen rein. Möglich ist das, weil die öffentlich-rechtlichen Sender per Antenne übertragen werden - und deren Signale machen vor Landesgrenzen nicht halt. Doch das ändert sich im Frühsommer. Zum 3. Juni schaltet die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG die digitale Übertragungstechnik DVB-T ab.

„Bereits heute nutzen weniger als zwei Prozent der Schweizer Haushalte DVB-T.“ SRG-Sprecherin Sibylle Tornay

Damit will der Schweizer Rundfunk rund 10 Millionen Franken (8,8 Millionen) Euro pro Jahr sparen - eine Folge der Volksinitiative zur Abschaffung der Rundfünkgebühren im vergangenen Jahr. Die wurde zwar abgelehnt, die SRG muss ihren Etat jedoch um rund 100 Millionen Euro senken.

„Bereits heute nutzen weniger als zwei Prozent der Schweizer Haushalte DVB-T“, erläutert SRG-Sprecherin Sibylle Tornay auf Anfrage die Gründe. Zudem seien die Unterhaltskosten des Systems vergleichsweise hoch, für den Rückbau der rund 200 Sendeanlagen sprächen außerdem Vorteile für die Umwelt.

Zuschauer in Deutschland schauen in die Röhre

Schweizern bleibt ab Juni die Alternative, das Programm von SRF 1 und 2 per Satellit, Kabel oder Internet zu empfangen. Wer dagegen in Deutschland wohnt, schaut weitgehend in die Röhre. Über Satellit sind die beiden Sender nur verschlüsselt zu empfangen - die erforderliche Smartcard erhalten nur Zuschauer, die einen Wohnsitz in der Schweiz haben. Allein der Informationssender SRF Info bleibt frei empfangbar.

Der Kabelempfang, der bislang noch in grenznahen Regionen in Deutschland möglich ist, ist ab Juni wohl Geschichte. Bislang konnten TV-Zuschauer am Bodensee die beiden Sender sehen, weil das Antennensignal dort auch in das Kabelnetz von Unitymedia eingespeist wurde. „Wir stehen derzeit mit dem Schweizer Fernsehen in Kontakt, um zu klären, ob es eine Möglichkeit gibt, die Verbreitung in unseren Kabelnetzen über den 3. Juni hinaus zu ermöglichen“, teilt Unternehmenssprecher Helge Buchheister mit. Denkbar sei beispielsweise, Teile des Programms als Internet-Stream in das Kabelnetz zu übernehmen. Ob es zu einer Einigung kommt, ist noch unklar.

Bereits jetzt können über die Seite www.srf.ch/play einzelne SRF-Sendungen im Browser abgerufen werden - sofern es sich um SRF-Produktionen handelt, an denen das Schweizer Fernsehen alle Rechte besitzt. Auf Live-Fernsehen, Champions League und zugekaufte Spielfilme müssen deutsche Internetnutzer jedoch verzichten.