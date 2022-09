Schwarze, stinkende Flüssigkeit verursacht Probleme bei der Kläranlage in Grasbeuren

Die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Obere Seefelder Aach“ in Grasbeuren hat aktuell Probleme im Betriebsablauf, wie der Verband mitteilt. Grund dafür ist demnach eine beinahe schwarze Flüssigkeit mit faulig-modrigem Geruch, die am 15. September in den regulären Kläranlagezulauf eingeleitet worden ist.

Daher funktioniere die biologische Reinigungsstufe der Kläranlage derzeit nicht ordnungsgemäß und die Ablaufwerte der Kläranlage könnten aus diesem Grund nicht eingehalten werden, heißt es in der Mitteilung. Das in die Seefelder Aach ausgeleitete Wasser hat demnach erhöhte Werte beim CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf), Ammonium und Phosphat.

Wohl keine Auswirkung auf die Wasserversorgung

Aufgrund der relativ hohen Wasserführung und der damit einhergehenden Verdünnung in der Seefelder Aach gehen die Fachleute derzeit aber nicht von einer akuten Gefährdung des Gewässers und der Wasserlebewesen aus. Auch auf die Wasserversorgung der Bevölkerung habe die Betriebsstörung keine Auswirkung.

Das Kläranlagenpersonal und das den Abwasserzweckverband betreuende Ingenieurbüro arbeiteten in enger Abstimmung mit dem Landratsamt Bodenseekreis derzeit mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Entscheiden hierfür sei, dass sich der Bakterienhaushalt der Biologischen Reinigungsstufe wieder erholt, um die volle Klärleistung zu bringen.

Warum erst jetzt informiert wurde

Auf Nachfrage, warum die Öffentlichkeit erst nach zwei Wochen über das Problem informiert wurde, erklärt ein Sprecher des Verbands, dass es Routine sei, auf Einleitungen zu reagieren und Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten. "Die Maßnahmen, die in Abstimmung mit dem Landratsamt getroffen wurden, zeigten zwischenzeitlich auch Wirkung. Mit der erneuten Verschlechterung der Werte und der Erkenntnis, dass die Biologie sich doch nicht so schnell wie erhofft erholt, wurden im Laufe der Woche weitergehende Maßnahmen eingeleitet. Dies schien der geeignete Zeitpunkt auch die Öffentlichkeit über die nun doch länger anhaltende Betriebsstörung zu informieren", so der Sprecher.

Die Verbandskläranlage Grasbeuren behandelt das Abwasser aus der Gemeinde Bermatingen, den Salemer Ortsteilen Grasbeuren, Obersten- und Mittelstenweiler, dem Markdorfer Stadtteil Ittendorf sowie den Meersburger Ortsteilen Schiggendorf und Baitenhausen.