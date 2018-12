Schwanger mit 19: Wie eine junge Mutter selbstständig werden musste

Mit 19 Jahren schwanger. Was nun? Für Veronika P. (Name von der Redaktion geändert) war das ein Schock, zumal sie sich emotional von ihrem damaligen Freund abhängig fühlte. Heute ist vieles anders. Die junge Mutter geht ihren eigenen Weg – dank der Schwangerschaftsberatung der Diakonischen Bezirksstelle in Friedrichshafen.

Nein. Abtreibung kam für Veronika P. nicht in Frage. Auf keinen Fall. Doch die Nachricht, schwanger zu sein, stürzte Veronika P. in ein Tal der Verzweiflung. Zunächst einmal. Aus Platzgründen war die Auszubildende zu ihrem Freund gezogen. Zuhause war‘s einfach zu eng, die Familie kinderreich, die Wohnung überschaubar groß. Und: Die Beziehung zu ihrem Freund schien zu klappen. Gesagt, gepackt.

Doch der Stress war programmiert. Mehr und mehr spitzte sich die Situation in der gemeinsamen Wohnung zu. Die Ereignisse überschlugen sich. „Zuletzt hat er mich mit Steinen beworfen. Das war das Ende. Ich suchte Hilfe und kam in einer Wohngemeinschaft unter“, beschreibt Veronika P. während eines Interviews ihre Flucht aus der gefühlten Abhängigkeit. Und der Schritt war dringend notwendig, hatte sich doch durch den Stress immer mehr eine Risikoschwangerschaft entwickelt. Es drohte, das Ungeborene zu verlieren.

Heute schaut die 20-Jährige fast schon gelassen zurück, spricht mit ruhigen Worten über das Vergangene, über den steinigen Weg. „Mein Blick ist nach vorn gerichtet. Zugegeben: Das alles hat mich sehr schnell selbstständig werden lassen. Ich war teils schon echt verzweifelt, wie es weitergehen soll. Doch jedes Mal, wenn ich bei Frau Neuburger war, ist mir der nächste Schritt ganz klar gewesen.“

Die Freude darüber ist der diplomierten Sozialpädagogin anzusehen. „Die Leute müssen selber laufen. Ich will sie nur anstupsen, einen Impuls geben, so dass sie selbst ihren Weg gehen“, macht Dagmar Neuburger ihre professionelle Haltung in der Schwangerschaftsberatung der Diakonischen Bezirksstelle in Friedrichshafen deutlich.

Veronika P. hat genau diese Hilfe gebraucht. „Die Hebamme im Klinikum Friedrichshafen hat mir die Beratungsstelle empfohlen, nachdem ich am Ende der Nerven war. Und das war offensichtlich. Heute muss Veronika P. mit 650 Euro im Monat klarkommen. „Das ist nicht leicht. Doch ich weiß, wo ich Hilfe bekomme.

Erst neulich hat die Krankenkasse einen Teil der Kosten übernommen. Ja zum Kind zu sagen – das war der richtige Schritt, auch wenn’s immer wieder steinig war. Auf dem Weg zum Erwachsenwerden bin ich den Menschen gegenüber immer offener geworden. Und das Schönste: Mein Kind ist eine Bereicherung in meinem Leben. Mein Sohn erfüllt mich mit Glück.“

Derzeit schaue ich, wie ich über die Runden komme. Und ich entwickle mehr und mehr meine Ziele. Hausfrau oder Karrierefrau? Wie verbinde ich beides? Das geht mir derzeit im Kopf herum“, beschreibt Veronika P. ihre Situation, die sie immer wieder hin und her reißt. Klar ist: In wenigen Wochen kann sie wieder in ihre Ausbildung einsteigen und diese abschließen.

Suche nach eigener Wohnung

Jetzt guckt Veronika P. erst einmal nach einer eigenen Wohnung. Bei Fragen und Unsicherheiten weiß sie, an wen sie sich wenden kann. „Hier werden keine Akten gewälzt. Die Beziehung hier ist für mich wie zur besten Freundin, ehrlich und loyal. Dank Dagmar Neuburger bin ich so weit gekommen“, freut sich Veronika P..

