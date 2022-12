Schwanger, Job weg, Partner zahlungsunfähig: Eine junge Mutter zieht die Reißleine

„Häfler helfen“ ist eine gemeinsame Aktion der katholischen und der evangelischen Kirche mit der „Schwäbischen Zeitung“. Jeder Cent, der gespendet wird, kommt bei den Menschen in Not an – schnell und unbürokratisch. Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege): IBAN: DE 52 6905 0001 0020 1138 90; Verwendungszweck: „Häfler helfen“.

Malia ist 22 Jahre alt und vor ein paar Monaten Mutter geworden. Als sie schwanger wurde, stand sie kurz vor Abschluss ihrer Ausbildung und hatte andere Pläne. Dennoch entschied sie sich für das Kind.

Das war mutig, denn ihre Verhältnisse waren alles andere als „geordnet“ und die Umstände extrem ungünstig. Ihren Entschluss bereut sie heute nicht. „Mein Kind gibt mir viel Kraft“, sagt sie. Dass der Kampf um das junge Familienglück dann aber so hart werden würde, hätte sich die junge Frau nie vorstellen können.

Als sie mit ihrem Freund zusammenzog, war sie im dritten Lehrjahr. Malia, die anonym bleiben will, wusste um die finanziellen Nöte ihres Partners. Er hatte Schulden, sein Lohn war teilweise gepfändet, aber er hatte einen festen Job, und zusammen würden sie es schon schaffen.

„Ohne Unterstützung hätte ich es nicht geschafft“

Ein Trugschluss wie sich bald herausstellte, denn die finanziellen Abgründe wurden immer tiefer. „Man hat sich nicht wirklich gekannt“, sagt die junge Frau.

Drei Monate, nachdem sie zusammengezogen waren, wurde Malia schwanger. Damit stellten sich ihr essenzielle Fragen: Konnte sie mit ihrem Partner eine Familie gründen? Wie sollte sie die Ausbildung beenden? Wollte sie das Kind wirklich bekommen?

Als sie sich auf Anraten ihres Frauenarztes an die Schwangerenberatung der Diakonie wandte, sei die Entscheidung zwar gefallen gewesen, sagt Malia. Sie und auch ihr Partner wollten das Kind behalten. Doch sie wusste, dass es schwierig werden würde und holte sich Hilfe. Zum Glück. „Ohne Unterstützung hätte ich es nicht geschafft“, sagt Malia.

Zuerst habe sie Stress mit ihrem Arbeitgeber bekommen. Als sie sich krank meldete, habe dieser ihre Ausbildungsvergütung storniert und die Krankmeldung bei der Kasse angefochten.

Finanzielle Lage wird immer prekärer

Ihre Prüfungen habe sie in der Berufsschule noch gemacht, dann war Schluss. Man traf sich vor dem Arbeitsgericht und trennte sich mit einem Vergleich. Zumindest einen Teil des Lohnes habe sie nachgezahlt bekommen.

Dann begann neues Drama: Ihr Antrag auf Arbeitslosengeld (ALG) II wurde abgelehnt, weil sie mit ihrem Partner zusammen lebte. Dieser hatte schließlich Einkommen, und zusammen bildeten sie eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft.

Er hätte also für sie sorgen sollen. Dass er finanziell nicht in der Lage dazu war, weil Hals über Kopf verschuldet, habe zunächst keine Rolle gespielt. „Wir riefen immer wieder im Jobcenter an, erreichten aber nichts“, sagt die junge Frau. Dabei wurde die finanzielle Lage des Paares immer prekärer.

Inzwischen waren die Rückstände bei den Stadtwerken so stark gewachsen, dass Strom und Gas abgestellt zu werden drohten. Mit Zuschüssen aus Mitteln der Zeppelinstiftung und aus dem Spendentopf von „Häfler helfen“ konnte das Elend einer kalten und dunklen Wohnung gerade noch abgewendet werden.

Schließlich trennt sie sich von ihrem Partner

Gleichzeitig fehlte es auch an Geld für Kleidung und Essen. Zeitweise habe sie während der Schwangerschaft die Klamotten ihres Freundes angezogen. Auch der Kühlschrank sei zuweilen leer gewesen, sagt Malia. „Manchmal haben die Eltern mit mir eingekauft, aber ich wollte ihnen nicht ständig auf der Tasche liegen.“

Von Almosen habe sie erst recht nicht leben wollen, sagt sie. Die Schwangerschaft sei für sie ein ständiger Kampf gewesen. Ohne Dagmar Neuburger hätte sie ihn wohl verloren. Sie habe sie immer wieder an der Hand genommen und ermuntert. „Sie ist mein Halt und mein Hoffnungsschimmer,“ sagt Malia.

Als das Kind da war, wurden die Existenzsorgen nicht kleiner: Der Ablehnungsbescheid für das ALG II sei kurz nach der Entbindung zugestellt worden. Wieder ein Tiefschlag und wieder keine Aussicht auf finanzielle Sicherheit. So konnte es nicht weitergehen. Malia zog die Reißleine und trennte sich von ihrem Partner. Dieser hatte inzwischen seine Zahlungsunfähigkeit eingestanden und einen Antrag auf Privatinsolvenz gestellt.

Malia meldete sich arbeitslos und beantragte ALG I. Würde das nicht ausreichen, bekäme sie zusätzlich Leistungen nach dem ALG II. Weil aber die Bescheide für Elterngeld und Kindergeld fehlten, konnte das Jobcenter das ALG nicht berechnen.

Doch daran hing die Lösung der Wohnungsfrage. Eine Sozialwohnung konnte sie nur mit einem Wohnberechtigungsschein bekommen, der wiederum an den ALG-Bescheid geknüpft war.

Jetzt fehlt der 22-Jährigen noch eine Wohnung

Während die Mühlen der Bürokratie immer noch mahlen, steht ihr Entschluss fest: Sie will unabhängig sein und auf eigenen Beinen stehen. Sobald sie einen Platz in einer Kindertagesstätte oder bei einer Tagesmutter hat, will sie sich auf einen Teilzeitjob bewerben.

Dagmar Neuburger macht ihr Mut: Beim derzeitigen Personalmangel stehen ihre Chancen gut, zumal mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Weil sie aber bei ihrem Partner nicht bleiben will und kann, braucht die junge Mutter eine Wohnung. Einem potenziellen Vermieter könnte Neuburger jederzeit eine Referenz geben.

Malia werde es schaffen, für sich und ihr Kind gut zu sorgen, dafür stehe sie gerade, sagt die Diakonie-Mitarbeiterin. Angebote nimmt sie gerne entgegen, Telefon 07541/32300 oder Mail: d.neuburger@diakonie-oab.de.