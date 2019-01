Schwan verirrt sich nach Allmannsweiler - Tierschützerinnen greifen ein

Man ist es ja gewohnt, dass Enten den See verlassen und die Stadt erkunden, bisweilen auch ein gutes Stück vom Wasser entfernt. Aber ein Schwan? Ein solcher hatte sich am Dienstag in Allmannsweiler niedergelassen, etwa vier Kilometer vom Bodensee entfernt.

Die Tettnanger Architektin Andrea Rehm befand sich gegen 14 Uhr gerade auf dem Weg zu einer Kundin, als der Schwan im Wiggenhauser Weg mitten auf der Straße saß. „Mein Eindruck war, dass er nicht so recht wusste, wo er hin soll“, sagt sie. Zudem schauten die Anwohner schon aus den Fenstern und beobachteten den Schwan von Balkonen aus. Er war also offenbar schon länger in der Gegend. Im Gespräch ergab sich dann, dass er sich erst eine Weile auf einer nahen Wiese aufgehalten hatte. „Der Schwan wirkte entkräftet“, sagt Andrea Rehm. Was also tun?

Gemeinsam mit den Anwohnern ging es zunächst einmal darum, für die Sicherheit des Schwans zu sorgen. Und so wurden Autofahrer dazu angehalten, langsam um den Schwan herumzufahren, damit er nicht erschrecken oder unter die Räder kommen würde. Gassi gehende Hundebesitzer wurden auf einer regelrechten Umleitung um das Straßenstück herumgeführt.

Natürlich, Schwäne verbringen den Winter im eiskalten Wasser, aber allzu wohl schien sich der Schwan auf dem Asphalt nicht zu fühlen. „Er blieb nie lange auf der kalten Straße sitzen, sondern stand auf, ging ein bisschen und setzte sich wieder“, berichtet eine Anwohnerin. Bei Minusgraden war die Schwanenwache auch für die menschlichen Zweibeiner kein reines Vergnügen. „Wir haben zur Rettung des Schwans bei der Polizei angerufen, aber da war gerade keine Streife frei“, sagt Andrea Rehm. „Es würde aber so schnell wie möglich jemand kommen.“ Zwischenzeitlich versuchte das Rettungsteam, den Schwan mit Speis und Trank bei Kräften und bei Laune zu halten. Aber der Schwan reagierte auf Wasser und Brot fauchend und ausweichend.

Die Wasserschutzpolizisten entwickelt sich immer mehr zum Schutzpatron der Schwäne. Nachdem sie bereits Mittwochvormittag einen Schwan befreit hatten, der sich auf dem Kleinen See in einer Leine verfangen hatte, mussten sie einen Tag später schon wieder zu einem tierischen Einsatz ausrücken.

Auch Anrufe beim Tierheim blieben zunächst erfolglos, weil das Telefon dort erst um 16 Uhr besetzt sei, wie eine automatische Ansage informierte. Schließlich war die „Schwanenexpertin“ des Tierschutzvereins Friedrichshafen aber doch deutlich früher an Ort und Stelle. Zusammen mit einer Helferin drängte sie den Schwan mithilfe von Decken in eine Ecke des Garagenvorplatzes, auf dem er sich gerade befand. Ohne Fluchtversuch ließ er sich in die Decken wickeln und ins wartende Auto verfrachten. Die Polizei war inzwischen auch eingetroffen – und die beiden Polizisten sollen laut Augenzeugenberichten recht erleichtert gewesen sein, dass die beiden Tierschützerinnen bereits zur Tat geschritten waren.

Der Schwan wurde schließlich an den See gefahren und dort direkt am Ufer freigelassen. „Es wurde genau das gemacht, was empfehlenswert ist.“ Das sagt Gerhard Kersting, der Leiter des Naturschutzzentrums Eriskirch, auf Anfrage der SZ. Auch die Fotos des Schwans sieht er sich an. Könnte das einer der nordischen Singschwäne gewesen sein, die derzeit von Sibirien anfliegen? Hat er vielleicht aus Schwäche das letzte Stück zum See nicht mehr geschafft? Nein, so dramatisch ist es nicht. „Das ist kein Singschwan, sondern ein Höckerschwan, und er ist noch recht jung. Das erkennt man, weil das Gefieder noch nicht ganz ausgefärbt ist“, erklärt Gerhard Kersting. Dass Höckerschwäne ein Stück landeinwärts fliegen und Wiesen oder Äcker ansteuern, komme schon vor, weiß er. Dass der offensichtlich geschwächte Schwan wieder an den See gebracht wurde, sei richtig, meint Kersting. „Dort findet er auf jeden Fall genug Nahrung.“

Und die Retter? Sie werden nach dem Ende der rund zweistündigen Aktion mindestens so durchgefroren gewesen sein wie der Schwan und gönnten sich erst mal ein heißes Getränk.