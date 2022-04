Schwäbische Zeitung verschenkt 83 Zeitungsbände aus den Jahren 1998 bis 2011

Die Schwäbische Zeitung zieht um. Schweren Herzens müssen wir uns deshalb von dem ein oder anderen trennen, unter anderem von gebundenen Bänden unserer Ausgabe. Wegwerfen wollen wir sie aber nicht.

Konkret geht es um die Erscheinungsjahre 1998 bis 2011. Pro Jahr haben wir sechs Bände aufbewahrt, also immer zwei Monate in einem Band. Weil wir mittlerweile komplett digital archivieren, müssen wir die 84 Bände leider abgeben. (In Wahrheit sind es nur 83, einer hat Füße bekommen über die Jahre...).

Ein Anruf genügt

Weil auch das Stadtarchiv, das ähnliche Bände bereits besitzt, keinen Bedarf hat, würden wir sie gern verschenken. Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich bei unserem Redaktionsleiter Martin Hennings, am besten per E-Mail m.hennings@schwaebische.de oder per Telefon (07541/7005301).