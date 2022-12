Schwäbische.de verlost Weihnachts-CD

Am ersten Advent ist der Song „Whising you a merrry Christmas“ erschienen. Das Weihnachtslied, das Musiker aus dem Bodenseekreis komponiert haben, soll Geld für einen guten Zweck einspielen. Die Spenden gehen an die Kinderhilfsaktion „Herzenssache“. Das Projekt von Pat De Troit von der Slick Rock Circus Band ist damit angelehnt an Projekte aus den achtziger Jahren wie „Band Aid“. In den Räumen des Klangkulturvereins in Kluftern haben insgesamt 22 Musiker den Pop-Rock-Weihnachtssong eingespielt.

Das Spendenziel von 500 Euro wurde mittlerweile erreicht. Somit ist laut Pat De Troit das Projekt schon jetzt ein voller Erfolg. Zu hören ist der Song unter anderem über verschiedene Streaming-Plattformen wie Spotify. Zudem haben die Musiker eine CD veröffentlicht, die zwei Versionen des Lieds beinhaltet.

