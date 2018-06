Schwaderer fordert schnelles Handeln von der Regierung

„Die zunehmende Zahl von Asylsuchenden, die wir unterbringen müssen, zeigt immer deutlicher das Dilemma auf, in dem wir stecken“, schreibt Susanne Schwaderer, Landtagskandidatin der CDU, in einer Pressemitteilung. Der Bodenseekreis sei von je her Zuzugsregion, Wohnraum somit knapp und teuer. Allein stünden den Kommunen im Kreis kaum noch neue Wohnbauflächen zur Verfügung, die Innenentwicklung sei vielerorts ausgereizt. „Und dennoch müssen unsere Bürgermeister beiden Seiten gerecht werden: den Neubürgern und den Flüchtlingen. Neuer, bezahlbarer Wohnraum muss her“, fordert Schwaderer.

In zahlreichen Gesprächen mit den Bürgermeistern im Kreis habe sich deutlich herauskristallisiert, dass dringender Handlungsbedarf notwendig sei. Zwar sei die „netto-Null“ beim Flächenverbrauch noch von einer CDU-Landesregierung eingeführt worden, doch habe Grün-Rot den prognostizierten Bedarf an Flächenreserven nochmals drastisch reduziert, kritisiert sie und fordert: die restriktiven Flächenvorgaben aufzuheben, die vom Bund bereitgestellten Gelder 1:1 an die Landkreise, Städte und Gemeinden weiterzugeben und die Genehmigungsverfahren zügig zu vereinfachen und Bürokratiemonster wie die neue Landesbauordnung zurücknehmen.

Denn derzeit gehe es vor allem darum, Menschen menschenwürdig unterzubringen. „Und darunter verstehe ich nicht, dass sich zwei syrische Brüder – wie ich heute in Markdorf erfahren habe – vier Quadratmeter teilen müssen oder Turnhallen zu Notunterkünften umfunktioniert werden, wodurch zusätzlich das Gemeindeleben leidet“, schreibt die Christdemokratin. Außerdem könne es nicht sein, dass gerade die Gemeinden, die neuen Wohnraum für Flüchtlinge schaffen über den Flächenverbrauch bestraft würden. „Ich habe genügend Vertrauen in unsere Bürgermeister und Gemeinderäte und bin mir sicher, dass sie ihre Gemeinden maß- und verantwortungsvoll weiterentwickeln. Auch ohne ideologisches Gängelband aus Stuttgart. – Also handeln Sie endlich entsprechend, Herr Ministerpräsident.“, so Schwaderer mit Blick gen Stuttgart.