Volle Kraft voraus heißt es am Wochenende für die Volley Youngstars Friedrichshafen: Alle drei badischen Vereine – Mimmenhausen, Karlsruhe und Freiburg – sind Gegner des Bundesstützpunktteams. Und am Samstag sind die Jungs am Grillstand bei der Aldi-Wiedereröffnung in der Häfler Adelheidstraße im Einsatz.

Der Spieltag beginnt für die Youngstars am Freitag mit der Partie in Salem-Mimmenhausen. „Schön, dass wir nicht weit fahren müssen“, findet Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar. Gerade mal gut 20 Kilometer liegen zwischen den beiden Zweitligisten. Wie die Mannschaften leistungsmäßig zueinander stehen, wird sich ab 20 Uhr im Bildungszentrum in Salem zeigen. Bisher hat sich der TSV in seiner ersten Zweitligasaison achtbar geschlagen und liegt mit sieben Punkten im hinteren Mittelfeld. Übrigens in unmittelbarer Nachbarschaft zu Karlsruhe (sechs Punkte/Platz 10) und Freiburg (9/8). Die Youngstars bilden mit momentan einem Zähler das Schlusslicht.

Vor der lautstarken Kulisse der Salemer Fans ist Pfleghar nicht bange. „Das kennen wir auch aus anderen Hallen. Für die Jungs ist die Stimmung aber sicher nicht alltäglich und beeindruckend.“ Einer der Mimmenhausener Leistungsträger ist – neben Spielertrainer Christian Pampel, der den Spitznamen „Pampelhausen“ zu verantworten hat – der gebürtige Häfler Jonas Hoffmann. Der Außenangreifer hat selbst viele Jahre das VfB- und Youngstars-Trikot getragen. Nicht dabei sein wird Ex-YounsStar Michael Kasprzak, der sich verletzt hat. Die Youngstars vermelden hingegen „alle Mann an Bord“, sodass Pfleghar sich überlegen muss, auf welchen seiner 15 Spieler er verzichtet, weil nur 14 Akteure pro Team zugelassen sind.

Am Samstag wird um 16 Uhr der SSC Karlsruhe in der hemischen ZF-Arena erwartet wird. Dann gibt es ein Wiedersehen mit Alexander Spintzyk, der in der Vorsaison noch am Häfler Bundesstützpunkt gespielt hat. Und weil aller guten Dinge drei sind, ertönt am Sonntag, ebenfalls um 16 Uhr, der Anpfiff gegen FT 1844 Freiburg. Gegen die selbsternannte „Affenbande“ aus dem Breisgau wollen die jungen Häfler zum Abschluss des Wochenendes noch einmal zeigen, was sie drauf haben.