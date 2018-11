Schwäbisches Duo schwätzt über Lieblingsthemen

„Reg mi net uf“ lautet der programmatische Titel, mit dem Petra Binder und Doris Reichenauer diesmal als „Dui do on de Sell“ die schwäbische Ladies Night im Bahnhof Fischbach auf die Kabarettbühne bringen. Zweieinhalb Stunden vollgepackt mit Gags wurden dem Publikum präsentiert. Etwa alle 30 Sekunden folgt eine Pointe der nächsten.

Die beiden Freundinnen schwätzen, was das Leben ihnen auf den Leib schreibt: über Haare, die jenseits der Wechseljahre an anderen Körperstellen sprießen, und Rundungen, die ihre Schwerpunkte ebenfalls verlagern.

Ein Programm, das etliche Zuschauer anlockte: Der Lokschuppen in Fischbach war ausverkauft, das Publikum gemischtgeschlechtlich, aber altersmäßig im Erfahrungsbereich der beiden Kabarettistinnen. So kam es, dass die meisten Lacher von der eigenen Erfahrung rührten, denn die Gäste kannten es offenbar, wenn der Gatte nach 30-jähriger glücklicher Ehe auf einmal daheim ist – für immer. Der Grund dafür: die Altersteilzeit, ein Schwachsinn, dem nur mit einem Hilfspaket aus Boxhandschuhen, Massagequirl und pinkfarbenen „Reg mi net uf“-Luftballons beizukommen ist. Bei Bedarf wurde einer aufgeblasen, was bedeutete, dass es alle halbe Stunde daheim knallt. Der Mann wolle halt jetzt bei allem dabei sein, beim exakt geplanten Einkauf den Wagen schieben, kocht sogar Eiswürfel nach Rezept und fege die Garage nur nach vormaligem Eintrag als Termin in den Onlinekalender. Ebenso wirksam: die Bepperle, also Haftnotizen auf schwäbisch. So zum Beispiel an der Klobrille: „Was hoch geht, geht auch wieder runter.“

SMS aus der Schreibmaschine

Auch die Frage nach der Hoheit über die Fernbedienung für den Fernseher bringe kreative Antworten. Sie tauscht diese heimlich gegen den Garagenöffner und die Nachbarn wundern sich, wenn dort das Tor die ganze Nacht auf und zu geht. Ein vermeintlicher Anflug von spätehelicher Erotik wiederum entpuppe sich als die tapsige Suche nach dem Ding, mit dem „er“ Actionfilme oder Sportsendungen einschaltet, während „sie“ stattdessen lieber zu sieben Spielfilmen gleichzeitig zappen würde. Wie in jeder guten Unterhaltung zwischen Freundinnen gibt es aber noch mehr Lieblingsthemen. Zum Beispiel Kinder, die immer noch oder wieder daheim wohnen und am Tisch WhatsApp-Nachrichten schreiben, statt sich zu unterhalten. Da spannt der Vater ein Blatt Papier in die alte Schreibmaschine und verblüfft die Kinder damit, dass er gerade eine SMS schreibe.

Auch Sorgen über die liebe Verwandtschaft werden ausgetauscht. Die noch nie gut autofahrende 88-jährige Schwiegermutter parkt nämlich nicht ein, sondern hört einfach auf zu fahren und Sohn „Kefin“ ist laut Facebook wieder Single. Als Skilehrer in Österreich lebt er nach dem Motto: „Lieber zwei lockere Schnallen als eine feste Bindung.“ Männer- und Frauencliquen werden verglichen, Nachbarn beobachtet und überhaupt taucht im Gespräch immer wieder die Frau von dem Schwager von der Inge auf oder gar ihr Bruder. Viel wissen sie von denen, auch wenn sich zum Schluss rausstellt, dass keine der beiden sie persönlich kennt. Dem Publikum empfehlen „Dui do on de Sell“, ein Glas Rotwein so laut atmen zu lassen, „dass die Nachbarn meinen, wir hätten Sex“ und in den Bahnhof Fischbach kommen sie nächstes Jahr wieder, dann mit dem neuen Programm „… und du lach’sch halt!“