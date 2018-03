Schwäbische.de öffnet Tür zur Baustelle der Landesgartenschau

Auch wenn es im östlichen Bodenseekreis viele noch gar nicht so richtig bemerkt haben: Überlingen wird gerade richtig umgekrempelt und bereitet sich schon jetzt intensiv darauf vor, im Jahr 2020 Gastgeber der Landesgartenschau zu sein. Die User von schwäbische.de haben nun die Möglichkeit, einen exklusiven Blick auf den Stand der Planung, vor allem aber auf die Umgestaltung des neuen Uferparks zu werfen.

Am Samstag, 24. März, öffnen die Macher der Landesgartenschau für die SZ ihre Türen. „Wir freuen uns sehr auf die Führung, denn wir erleben immer wieder, wie begeistert Besucher sind, die das Gelände noch nie gesehen haben. Da springt ein Funke über, und da wird das Gartenschaufeeling spürbar“, so LGS-Geschäftsführerin Edith Heppeler.

Seit dem 22. Juni 2010 steht fest: Erstmals wird am Bodensee eine Landesgartenschau (LGS) stattfinden, und zwar im Jahr 2020 in Überlingen. Die Stadt feiert in diesem Jahr auch ihr 1250. Stadtjubiläum. Die Planung der Schau folgt dem Siegerentwurf eines landschaftsarchitektonischen Ideen- und Realisierungswettbewerbs, der im Oktober 2012 gekürt wurde, und von relais Landschaftsarchitekten Stuttgart/Berlin stammt.

Nach Ansicht der Jury stellen die Planer dem urbanen Ufer der historischen Altstadt „einen konsequent landschaftlich geprägten Entwurf gegenüber, mit weichen Formen in der Geländegestaltung“. Ihre Arbeit greife „in ausgezeichneter Weise bestehende Elemente der lokalen Landschaft auf und führt sie zu einem für Überlingen spezifischen Entwurf zusammen“. Die Ausstellungsfläche mit fünf Bereichen in der ganzen Stadt wird 11,5 Hektar betragen, davon sechs Hektar am Uferpark. Wie weit diese Pläne, für die ein Budget von gut 20 Millionen Euro zur Verfügung steht, schon gediehen und umgesetzt sind, können die User von schwäbische.de am 24. März selbst in Augenschein nehmen.

Denn die Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, die von der Stadt und dem Land Baden-Württemberg getragen wird, öffnet an diesem Samstag exklusiv für uns ihre Pforten. Los geht’s am 24. März um 14 Uhr in der Geschäftsstelle der GmbH in der Bahnhofstraße 19, direkt am Seeufer, schräg gegenüber des Amtsgerichts. Dort erläutern Mitarbeiter anhand von Plänen den Stand der Dinge, bevor sich die Besuchergruppe dann vor Ort ein Bild von den bereits umgesetzten Baumaßnahmen machen und sich von sachkundigen Begleitern erklären lassen kann, wie die Ausstellungsfläche zur Eröffnung im Frühjahr 2020 aussehen wird. Eine seltene Gelegenheit, denn normalerweise ist das LGS-Gelände für die Öffentlichkeit im Moment nicht zugänglich.

Die Anreise erfolgt am 24. März auf eigene Faust, entweder mit dem Auto (Parkmöglichkeiten im Parkhaus West in der Christophstraße 3) oder mit der Bahn (Ausstieg am Haltepunkt Überlingen Therme möglich, Abfahrt FN Stadtbahnhof um 13.13 Uhr, Ankunft um 13.39 Uhr). Die Veranstaltung wird etwa 90 Minuten dauern und ist für Leser der SZ kostenlos. Wer teilnehmen möchte, schreibt bis Dienstag, 20. März, eine Postkarte an die Schwäbische Zeitung Friedrichshafen, Schanzstraße 11, oder eine E-Mail an