Schurer knackt die Drei-Stunden-Marke

Bei der 16. Ausgabe des „Werraman“ im hessischen Eschwege waren auch die beiden Fischbacher Philipp Schurer und Lisa Croll am Start. Schurer erreichte bei seinem zweiten Start auf der olympischen Distanz den zehnten Platz in seiner Altersklasse und knackte dabei erstmals die Zielzeit von drei Stunden. Nach einer sehr guten Schwimmleistung stieg er nach knapp 27 Minuten im ersten Drittel des Feldes aus dem Wasser. Auf der Radstrecke fiel er trotz solider Leistung etwas zurück, teilt der TSV Fischbach mit. Beim abschließenden Lauf verlor er besonders an den Treppenpassagen in der Eschweger Innenstadt einige Sekunden.

Lisa Croll verließ die Schwimmstrecke der Sprintdistanz auf einem sechsten Platz und kämpfte sich auf dem Rad auf Position vier vor. Auf der windanfälligen und anspruchsvollen Laufstrecke überholte sie die bis dahin Drittplatzierte und lief noch einen Vorsprung von über einer Minute auf die fünf Kilometer raus. Für sie bedeutet dies einen dritten Gesamtplatz bei ihrem Saisonabschluss.