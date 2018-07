Die Schulverpflegung soll in Deutschland etabliert werden. In Baden-Württemberg hat die „Vernetzungsstelle Schulverpflegung“ bereits mit dem Projekt begonnen und gestern im Landratsamt in einem Werkstattgespräch viele Akteure im Bereich Schulverpflegung informiert.

Von unserer MitarbeiterinJoana Böhne

Unter dem Motto „Initiieren, Motivieren, Akzeptieren“ hat die „Vernetzungsstelle Schulverpflegung Baden-Württemberg“ gestern die Teilnehmer in einem Vortrag und einem anschließenden Marktplatzgespräch informiert. Die Vernetzungsstelle arbeitet in Kooperation mit dem Landwirtschaftsamt und dem Gesundheitsamt des Landratsamts. „Wir sehen unsere Aufgabe darin, Essen und Trinken im Lebensraum Schule nachhaltig zu verankern“, erklärte dazu Dr. Susanne Nowitzki-Grimm, Leiterin der Vernetzungsstelle Schulverpflegung. Es waren Lehrer, Vertreter von Kindergärten, Eltern, Catering-Firmen, Vertreter von Firmen mit Abrechnungssystemen und viele mehr anwesend. Sie erfuhren viel über die Möglichkeiten der Schulverpflegung. Im Marktplatzgespräch konnte mitdiskutiert werden, und die Fachleute standen für Fragen zur Verfügung.

„Das Wichtigste für das Einführen einer Schulverpflegung ist, dass man das im voraus gut durchdenkt und plant. Einseitige Hauruck-Entscheidungen sind nicht empfehlenswert“, sagte Nowitzki-Grimm. Der erste Schritt sei die Gründung eines Runden Tisches, an den man schrittweise die verschiedenen Ansprechpartner heranholt.

Es müssen Räumlichkeiten gefunden, ein Verpflegungskonzept erstellt, ein Abrechnungssystem ausgewählt und Anbieter beauftragt werden. Außerdem ist es wichtig, die Rahmenbedingungen geklärt zu wissen. Wie sieht es aus mit den Kosten? Wie viel Personal wird benötigt? Welche Ausgabeform ist die richtige?

Praxisbegleiter helfen

Bei diesen Fragen können die speziell geschulten Praxisbegleiter der Vernetzungsstelle Schulverpflegung behilflich sein. Sie stehen Schulträgern, Schulen und Runden Tischen beratend zur Seite, geben Tipps und arbeiten lösungsorientiert, in einem definierten Umfang und auf selbstständiger Basis. Zudem sind sie Teil eines Netzwerks, bei dem die Öffentlichkeitsarbeit nicht zu kurz kommen sollte. „Es ist sehr wichtig, die Akzeptanz zu bekommen und diese langfristig zu gewährleisten. Am besten, die betroffene Schule veranstaltet für die Eltern und Schüler ein Infotreffen mit Probeessen“, so Nowitzki-Grimm.

„Dem Gesundheitsamt ist es wichtig, dass das Essen gesund ist und eine hohe Qualität hat. Außerdem ist die Prävention von Übergewicht dabei ein Thema“, erläuterte Christine Topcu vom Gesundheitsamt.