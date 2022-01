Schulung der Selbstakzeptanz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bodensee-Schule St. Martin bietet tiergestützte Intervention mit „Plüschohren und Eselsschnauze“ an. Eine Freizeitgruppe lernt mit „Kopf, Hand, Ohren und Herz“ jeden Freitag. Auf einem nahegelegenen Bauernhof treffen die Kinder auf die grauen Fellnasen. Die Kinder erleben in dieser Zeit die Natur. Bereits auf dem Weg zum Hof, erfahren die Kinder welche Sträucher und Büsche für Esel bekömmlich und welche giftig sind. Mit lauten Esel-Rufen werden sie begrüßt, ganz zwanglos wird mit den Tieren Kontakt aufgenommen. Manche Kinder gewöhnen sich langsam an die großen Tiere, andere wiederum kuscheln ihre Hände schon beim ersten Zusammentreffen in das lange Winterfell der Tiere. Esel sind sehr empathische Tiere, die ihr Gegenüber respektieren, es aber auch gerne herausfordern. So verharren die schlauen Huftiere bei Kindern, die zu zaghaft sind. Sobald die leisen, vorsichtigen Kinder zu sich finden, werden sie vom Esel mit Gehorsam belohnt. Kaum zu glauben, aber mit einfachen Fingerzeichen können die Kinder die Esel dirigieren. Esel, sind wunderbare Lebewesen, die ihren eigenen Willen besitzen dürfen. Gegenseitigen Respekt entgegenbringen, sich einem Tier anvertrauen, sich überwinden und vertrauen, sich zurücknehmen, Verantwortung übernehmen und ein Tier anleiten sind Themen, die beim gemeinsamen Spaziergang zurück zur Schule aufkommen können. Dabei können die Tiere als sozialer Katalysator wirken und kommunizieren nonverbal und damit frei von Kritik und Vorurteilen. An der Bodensee-Schule angekommen, stehen die Esel auf dem eingerichteten Eselparkplatz und verabschieden sich bis zur nächsten Woche. Tanja Fichtner, unsere Fachkraft für Tiergestützte Intervention und Pädagogik, begleitet in unserer Esel-FG junge Menschen. Angststörungen, Sprach- und Kontaktschwierigkeiten, Hochsensibilität, Asperger-Syndrom oder bei uns am Bildungszentrum Bodensee-Schule ganz einfach geprägt durch Tierliebe erfreuen sich und lernen die Kinder an den Eseln. Beim Umgang mit Tieren wurde wissenschaftlich bewiesen, dass der Oxytocinspiegel beim Menschen steigt und die Esel somit beruhigend und entspannend auf die Kinder wirken. T. Fichtner beschreibt: „Es ist immer wieder wunderschön, die leuchtenden Augen der Mädchen und Jungen zu sehen, wenn sie stolz neben ihrem „Lieblingsesel“ gehen oder wenn sich der Esel beim Schmusen ganz nah an den Kinderkörper schmiegt.“