Schulprojekt „Bauchgefühl“ befasst sich mit Essstörungen

Das Thema Essstörungen greifen die drei Betriebskrankenkassen BKK Gildemeister Seidensticker, BKK MTU und BKK ZF & Partner auf. In einem gemeinsamen Projekt wird das Thema im neuen Schuljahr am Markdorfer Gymnasium behandelt, teilt die BKK mit. Um das Problem noch mehr in die Öffentlichkeit zu rücken, gibt es außerdem eine Konzertlesung mit der Bloggerin Jana Crämer und dem Musiker Batomae am Donnerstag, 19. September, ab 18.30 Uhr im Foyer des Competence Parks in der Otto-Lilienthal-Straße 2.

„Bauchgefühl“ heißt das Projekt, das die drei örtlichen Krankenkassen zusammen mit dem Gymnasium in Markdorf umsetzen. Dabei bekommen Lehrer ein Konzept an die Hand, mit dem Essstörungen vorgebeugt werden soll. Für die Schüler der Jahrgangsstufen sechs bis neun gibt es Workshops zum Thema Essstörungen, Schönheitsidealen, Selbstwertstärkung und vieles mehr, heißt es in der Mitteilung. Das Projekt ist offen für weitere Schulen, die sich bei Interesse direkt bei den Krankenkassen melden können, sagt Denise Schuppener von der BKK Gildemeister Seidensticker. Essstörungen gelten in Deutschland als weit verbreitete Erkrankungen. Dazu zählen Magersucht, Bulimie, Binge-Eating-Disorder und Fettsucht. Hauptbetroffen sind Mädchen und junge Frauen im Alter von 11 bis 17 Jahren, oft auch nur mit einzelnen Symptomen eines gestörten Essverhaltens; in den vergangenen Jahren begeben sich aber auch vermehrt junge Männer in Behandlung, gibt die Betriebskrankenkasse an.

Die Konzertlesung am 19. September soll dem Thema zusätzlich Aufmerksamkeit schaffen. „Musik trifft Roman: Batomae & das Mädchen aus der 1. Reihe“ heißt das Programm zum Thema Essstörungen. Dabei wird Batomae selbstgeschriebene Lieder singen und Crämer aus ihrem Buch „Das Mädchen aus der 1. Reihe“ lesen. Songwriter Batomae, der mit richtigem Namen David Müller heißt, ist der frühere Bassist der Pop-Rock-Band Luxuslärm. Jana Crämer war Managerin der inzwischen aufgelösten Band. Sie ist als Autorin, Bloggerin und Musikmanagerin tätig. Crämer leidet selbst an der Essstörung Binge Eating, bei der Betroffene unter Heißhungeranfällen leiden, die oft zu Übergewicht führen. In ihrem Blog „Endlich ich“ schreibt sie über die Krankheit und ihren Umgang damit.

Crämer und Batomae sind beste Freunde und treten seit 2016 gemeinsam mit Konzertlesungen auf. Ihr Ziel ist es, Essstörungen zu enttabuisieren und besonders junge Menschen für den Wert von Freundschaft zu sensibilisieren. Jana Crämer sagt über das Programm: „Wir haben uns entschlossen, schonungslos ehrlich zu sein. Entstanden ist eine Konzertlesung, die Batomaes Songs mit meinem Leben verschmelzen lässt. Wo meine Worte enden, beginnt seine Musik.“