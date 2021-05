Schulöffnung ab Montag erlaubt

Die Siegen-Tage-Inzidenz von 165 Neuinfektionen ist am Samstag im Bodenseekreis den fünften Tag in Folge unterschritten worden, teilt das Landratsamt mit. Somit ist laut der Bundes-Notbremse ab Montag, 10. Mai, für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnliche Einrichtungen die Durchführung von Präsenzunterricht in Form von Wechselunterricht beziehungsweise Präsenzbetrieb für Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege wieder erlaubt.Das Landratsamt hat die Inzidenz-Unterschreitung am Samstag auf seiner Internetseite bekanntgemacht. Ausschlaggebend dafür sind die Inzidenzwerte des Robert-Koch-Instituts (RKI), die täglich unter www.bodenseekreis.de veröffentlicht werden.