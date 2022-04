Schulmuseum zeigt Osterbräuche von früher

Ostern früher – das ist Thema eines Familliennachmittags am Samstag, 8. April, von 15 bis 16.30 Uhr im Schulmuseum Friedrichshafen.

„Fräulein Lehrerin“ Margret Zinser zeigt Groß und Klein zunächst, wie Ostern früher gefeiert wurde und welche Traditionen dabei dazugehörten. Im Anschluss basteln die Kinder in in einer Kreativwerkstatt bunten Osterschmuck und -geschenke und verzieren ihre Basteleien in Sütterlinschrift, schreibt das Schulmuseum in einer Ankündigung.

Einen solchen Nachmittag gibt es noch mal nur für Kinder von sechs bis zwölf Jahren als Ferienprogramm am Donnerstag, 14. April, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr. Führung und Workshop sind im Eintritt enthalten.