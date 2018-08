Schulmuseum nimmt Familien mit auf Zeitreise

Das Häfler Schulmuseum lädt für Dienstag, 4. September, 10 bis 12 Uhr, zu einer „Zeitreise mit der Familie“ ein. Hierbei können Kinder mit ihren Eltern und Großeltern im Schulmuseum gemeinsam in die Vergangenheit reisen. Die Sonderführung ist im Eintrittspreis enthalten. Zunächst geht es durch die historischen Klassenzimmer, bei der die großen und kleinen Besucher in alten Schulbänken sitzen, auf der Schiefertafel schreiben und spannenden Geschichten aus der Geschichte lauschen können. Bei Schul- und Rätselspielen erleben Kinder und Erwachsene die Schulgeschichte ganz neu. Zum Abschluss wird ein kleines Andenken gebastelt, das an diesen faszinierenden Ausflug in die Vergangenheit erinnert. Um Anmeldung bis spätestens Montag, 3. September, wird gebeten – per E-Mail an schulmuseum@friedrichshafen.de oder telefonisch unter 07541 / 20 35 56 10. Foto: Schulmuseum