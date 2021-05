Schulmuseum lädt ins Digi-Museum ein

Das Häfler Schulmuseum muss nach wie vor geschlossen bleiben. Auch das traditionelle Gartenfest kann nicht stattfinden. Anlässlich des internationalen Museumstags am Sonntag lädt das Haus aber zum Schlendern durch das Digi-Museum ein. Über die Webseite www.schulmuseum.friedrichshafen.de/digiMuseum gelangen Besucher zu zwei digitalen Erlebniskursen, die eigentlich für Schulklassen gedacht sind, aber auch historisch interessierte Besucher auf eine Zeitreise ins Jahr 1850 mitnehmen, teilt das Museum mit. Außerdem können Interessierte bei einem Lust darauf, die Geheimschrift der Ururururgroßeltern zu lernen? Mit dem Erlebniskurs zur Kurrentschrift selbstgesteuert die „Geheimschrift der Ururururgroßeltern“ Schritt für Schritt lernen. Es gibt auch Vorlagen zum Download.Und wer sich einfach nur mal umschauen möchte, kann das in den beiden 360-Grad-Panoramen zur Sonderausstellung #schreiben – Tinte oder Tablet? oder zur Dorfschule 1850. Das Archiv mit Objekten des Monats lädt zum Stöbern in den Beständen des Schulmuseums ein. Hier finden sich alte Zeugnisse, merkwürdige Lernstempel, ein Tellurium und andere Objekte.