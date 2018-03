Schulmuseum bietet viele Aktionen in den Osterferien an

Das Schulmuseum Friedrichshafen lädt über die Osterferien zu Workshops, Lesung und offenen Führungen ein. Nach den Osterfeiertagen heißt es am dienstag, 3. April, von 10 bis 12 Uhr „Mit Oma und Opa ins Museum“. Nach der interaktiven Führung durchs Haus dürfen sich die Besucher unter Anleitung der Museumspädagogin Bettina Kießling im Schreiben mit der Stahlfeder ausprobieren. Enkel haben in Begleitung ihrer Großeltern freien Eintritt. Anmeldungen per E-Mail an info@schulmuseum-fn.de oder unter Telefon 07541 / 20 35 56 10. Am Dienstag, 3. April, ab 14.30 Uhr, lesen Museumsleiterin Friederike Lutz und Pressesprecher Dominik Hartlieb Kindern Märchen vor der Kulisse des zuvor gestalteten Kamishibais. Die Lesung ist im Eintrittspreis enthalten.Offene Führungen durch das Haus gibt es am Sonntag, 25. März, und Donnerstag, 29. März jeweils um 15 Uhr, am Donnerstag, 5. April, und Sonntag 8. April, jeweils um 11 Uhr. Die Führungen dauern etwa 60 Minuten und sind im Eintritt enthalten, wie das Schulmuseum mitteilt. Foto: Schulmuseum