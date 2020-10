Schulmuseum bietet Herbstferienprogramm an

Corona hat auch so manche Pläne des Häfler Schulmuseums durchkreuzt. Doch das Haus bietet im Herbst einige Workshops und Sonderführungen an – natürlich unter Einhaltung der aktulelen Hygieneregeln, wie das Haus mitteilt.

Den Anfang macht eine Matinee am Sonntag, 25. Oktober. Ab 11 Uhr führt Museumsleiterin Friederike Lutz durch die Sonderausstellung #schreiben – Tinte oder Tablet?, während Kinder zeitgleich zu einer Vorlesestunde im historischen Klassenzimmer eingeladen sind. Die Führung ist im Eintritt enthalten, eine Anmeldung erforderlich.

Gleich weiter geht es am Montag, 26. Oktober, mit der Familienführung „Kindheit um 1900“. Hier können die Kinder sogar im Kostüm der damaligen Zeit nachfühlen, wie Schule früher einmal war. Die Führung findet sowohl um 10 Uhr als auch um 11.15 Uhr statt und dauert jeweils eine Stunde. Sie ist nach Voranmeldung im Eintritt enthalten.

Am Dienstag, 27. Oktober, bietet das Museum in Kooperation mit dem Zeppelin-Museum einen Workshop „Sütterlin – die Geheimschrift deiner Großeltern“, an. Beginn ist um 10.30 Uhr. Anmeldungen erfolgen über www.wissenhochzwei-fn.de. Ebenfalls am Dienstag wird Geschichte lebendig, wenn es während der Kostümführung um 14 und um 15 Uhr heißt: „Guten Morgen, Fräulein Lehrerin!“

Wie Schule früher war, wie sich die engen Schulbänke anfühlen und was man seinerzeit gelernt hat, darum geht es in einer offenen Führung am Donnerstag, 29. Oktober. Da maximal acht Besucher zeitgleich teilnehmen dürfen, gibt es zwei Führungen um 14 und um 15 Uhr.

Den Abschluss der Hersbtferien bildet am Sonntag, 1. November, nochmals die Kostümführung „Guten Morgen, Fräulein Lehrerin“, wieder um 14 und um 15 Uhr.