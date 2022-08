Schulmuseum bietet Allerlei in den Ferien

Die Hälfte der Schulferien in Baden-Württemberg ist schon wieder vorbei. Für das Schulmuseum Friedrichshafen aber kein Grund, nachzulassen. Im Gegenteil: In den letzten Ferienwochen gibt es noch mal einiges zu entdecken und zu erleben – für angehende ABC-Schützen, aber auch für alle Generationen.

Offene Führungen durch das Schulmuseum lassen die Geschichte der Schule lebendig werden. Sie finden in den Ferien jeden Donnerstag um 14 und 15 Uhr statt und dauern jeweils eine halbe Stunde. Außerdem gibt es offene Sonntagsführungen am 28. August und am 11. September, ebenfalls um 14 und 15 Uhr. Die Führungen sind im Eintritt enthalten, eine Anmeldung wird erbeten.

Zu einer 60-minütigen Sonderführung zum Thema „Schule im Kaiserreich“ lädt die wissenschaftliche Volontärin Karin Oelfke am Dienstag, 30. August, um 14 Uhr ein. Sie zeigt auf, wie die von Militarismus und Disziplin geprägte Gesellschaft auch die Schule beeinflusste. Die Führung ist im Eintritt enthalten.

Einen Schulanfang wie vor 100 Jahren erleben Kinder ab sechs Jahren am Dienstag, 6. September, von 10 bis 14 Uhr. Zunächst „büffeln“ sie in historischen Klassenzimmern, bevor es dann nach einer Vesperpause zum Schauhaus im Zeppelindorf geht. Kosten 10 Euro, Anmeldung erforderlich.

Ebenfalls am Dienstag, 6. September, um 19 Uhr findet ein Geschichtenabend zum Abschluss des Kultursommers im Museumsgarten 2022 statt. Ute Geuder erzählt frei Geschichten von Äpfeln und Apfelbäumen, der Freundeskreis des Schulmuseums bietet Knabbereien und Getränken an. Der Eintritt ist frei.

Langsam aber sicher steigt die Aufregung bei allen angehenden Erstklässlern. Bei der Führung „ABC-Schützen, aufgepasst!“ am Donnerstag, 8. September, um 14 Uhr, zeigt Bettina Kießling, was die Kinder beim Schulanfang früher erwartet hat. Zum Schluss wird gemeinsam die geheimnisvolle Schrift geübt, die die Kinder früher gelernt haben. Dauer rund 60 Minuten, im Eintritt enthalten.