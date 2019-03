Schulkinowochen begeistern Schüler und Lehrer

Den Film „Ballon“ kennt Mahmoud nur vom Namen. Der 20-jährige Schüler der Claude-Dornier-Schule sitzt gespannt auf einem Kinosessel im Cineplex Friedrichshafen. Mit ihm im Saal sind rund 30 Klassenkameraden, die Popcorn essen, Cola trinken und sich flüsternd unterhalten. Es ist 10 Uhr morgens. Eigentlich müssten die Schüler jetzt im Unterricht sein. Doch es ist Schulkinowoche.

Das bundesweite Projekt der gemeinnützigen Gesellschaft „Vision Kino“ verlegt das Lernen in den Kinosaal. „Unser Ziel ist es, mit qualitativ hochwertigen Filme den Unterricht zu erweitern oder zu vertiefen“, erklärt Wolfgang Kraft, Direktor des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg. Schulen sollen Kinos verstärkt als Ort der „kulturellen Bildung“ wahrnehmen.

In Friedrichshafen funktioniert das laut Kraft gut. Das Cineplex nimmt seit 2013 an dem Projekt teil - als eines von insgesamt 101 baden-württembergischen Kinos. Vom Anfangsjahr bis 2016 sei die Besucherzahl stetig gestiegen und seitdem mit jeweils rund 1000 Besuchern stabil. Die Schüler stammen aus allen Schulformen und -jahrgängen. Von Grundschülern bis zu Abiturienten soll das Angebot jeden ansprechen.

Damit das gelingt, zeigt jedes teilnehmende Kino insgesamt zehn verschiedene Filme. In Friedrichshafen sind dieses Jahr Komödien wie „Das schönste Mädchen der Welt“, aber auch Dramen wie „Schindlers Liste“ dabei, die die Schüler gemeinsam mit einem Experten ansehen und diskutieren. „Eine Mischung aus Mainstream und anspruchsvollen Filmen ist uns wichtig“, sagt Kraft.

Die beiden Klassen der Claude-Dornier-Schule schauen sich einen Thriller von Michael Bully Herbig an. In „Ballon“ versucht eine Familie aus der DDR, nach Westdeutschland zu fliehen. Wie der Titel schon andeutet, nutzt sie dazu einen Heißluftballon. Den Film haben die Klassenlehrerinnen Carolin Tröppner und Alexandra Pecha ausgesucht. Beide unterrichten spezielle Klassen, die nur aus Migranten ohne Deutschkenntnisse bestehen. „Viele unserer Schüler haben ein Fluchtschicksal hinter sich“, sagt Tröppner. „Da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, ob wir diesen Film im Rahmen des Deutschunterrichts zeigen können.“ Schließlich haben sie sich dafür entschieden, weil sie die deutsche Teilung derzeit in der Schule behandeln und der Film eine gute visuelle Ergänzung zu dem Thema sei. Zudem seien die Schüler „erstaunt und interessiert daran, dass es auch deutsche Flüchtlinge gab.“

Gut und günstig

Tröppner und Pecha haben schon vergangenes Jahr an der Schulkinowoche teilgenommen und sind überzeugt, dass das Projekt eine „nachhaltige Wirkung“ auf Jugendliche hat. Denn diese lernen durch den Kinobesuch und seine Vor- und Nachbereitung im Unterricht, wie ein Film aufgebaut ist und funktioniert. „Außerdem ist es einfach ein tolles Angebot für Menschen, die nicht so oft ins Kino gehen können“, ergänzt Tröppner. Bei den Schulkinowochen kostet der Eintrittspreis zu jedem Film 3,50 Euro – viel weniger als üblich. „Die Schüler schätzen das sehr“, sagt die Lehrerin. So findet es auch die 18-jährige Natali „schön“, dass das Kino einen Vormittag lang zu ihrem Klassenzimmer wird. Ähnlich denkt Mahmoud. Doch was genau ihm an den Schulkinowochen gefällt, erklärt er nicht mehr - denn der Kinovorhang öffnet sich gerade.