Schulfahrplan und Verstärkerbusse im Einsatz

Der Präsenzunterricht an den Schulen soll ab Montag, 19. April, startet wieder. Für das Bodo-Verbundgebiet gilt laut einer Pressemitteilung in allen drei Landkreisen Ravensburg, Bodenseekreis und Lindau (B) unverändert das volle Fahrplanangebot mit den bekannten Einschränkungen in den Abend- und Nachtverkehren. Neu werden demnach auch die Verstärkerfahrten wieder weitgehend eingesetzt.

Im Landkreis Ravensburg und Lindau (B) verkehren laut Bodo zusätzlich zum Schulfahrplan alle bekannten Verstärkerfahrten. Im Landkreis Bodenseekreis sind bedarfsabhängig einzelne Verstärker im Einsatz. Einen tagesaktuellen Überblick schafft die Tabelle auf bodo.de unter „Aktuelles zum Schulbeginn“.

Alle bereits bekannten Fahrplaneinschränkungen in den Abend- und Nachtverkehren sowie auf vereinzelten Stadtverkehrs- und Regionalbuslinien bleiben laut Bodo auch weiterhin bestehen. Diese seien wie gewohnt unter www.bodo.de im Seitenbereich Aktuelles abrufbar.

Zum Schulbeginn wird auf die seit 29. März geltende Maskenpflicht für alle Kinder ab sechs Jahren hingewiesen. Demnach gelte in Baden-Württemberg für alle Kinder ab sechs Jahren die Pflicht des Tragens einer FFP2- beziehungsweise medizinischen Maske in Bus und Bahn. Im bayerischen Teil des Verbunds sei eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung ausreichend.