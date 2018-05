Die Schule am See des Körper-Behinderten-Zentrums Oberschwaben (KBZO) feiert am morgigen Freitag, 4. Mai, ihr zehnjähriges Bestehen am Standort Friedrichshafen. In den oberen Räumen der Tannenhag-Schule hat sie 2008 ihr neues Zuhause gefunden. In der Musikmuschel haben Schüler, Lehrer und Schulleiter Gregor Frirdich mit Musik und Infos auf das Jubiläumsfest aufmerksam gemacht. Eine weiteres Jubiläum: Der Träger KBZO feiert seinen 50. Geburtstag.

Gleich ein doppelter Grund, um den Schulalltag mal anders zu gestalten. Und das hat die Schule am See am Freitag ab 14 Uhr vor: Luftballonwettbewerb, Buttonmaschine, Seifenblasenaktion, Bewegungsspielen und Informationen rund um die Schule und deren Angebote sowie Kaffee und Kuchen erwarten die Besucher.

Auf der Bühne der Musikmuschel zeigten die Schüler einen kleinen Ausschnitt ihres Schullebens, das neben Mathe, Lesen und Schreiben viele Schwerpunkte der individuellen Förderung erhält. Dazu gehört auch die Musik und die Trommelgruppe zeigt auch gleich ihr Rhythmusgefühl auf der Djembe und selbst gebastelten Trommeln.

Mit Liedern begrüßten und verabschiedeten die Schüler die Zuschauer und dazwischen gab es jede Menge Informationen vom Schulleiter Gregor Frirdich und Thomas Sigg, dem Direktor des Sonderpädagogischen Zentrums des KBZO. Er hatte einen frisch restaurierten VW Bulli T2 mit dabei, der symbolisch für die ersten Beförderungsfahrzeuge des KBZ steht und im Herbst versteigert werden soll. Ein echter Hingucker, ebenso wie Schüler Phil, der mit seiner lockeren Art seinen Schulleiter interviewte. „Mathe ist ja mein Lieblingsfach“, so der Schüler, der diese Aussage mit einem leichten Hüsteln begleitete und jedem Zuschauer war sofort klar, dass das nicht der Fall war, wollte aber dennoch von seinem Schulleiter Zahlen wissen. 37 Schüler werden in Friedrichshafen und weitere Zwölf an den Außenstellen Immenstaad, Kressbronn, Bermatingen und Uhldingen unterrichtet, informiert Frirdich. Aber der Schulalltag habe noch ganz andere Schwerpunkte wie Musik- und Bewegungsförderung, individuelle, dem Schüler entsprechende unterstütze Kommunikationsangebote, therapeutischem Reiten, Segel- und Speedbootangeboten, Projekttagen, Skifreizeiten und vielem mehr. Alles das wollen die Schüler am Freitag ihren Gästen vorstellen und hoffen auf viele Besucher.